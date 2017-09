La explosión de una bomba en el Metro de Londres causa 22 heridos leves

Veintidós personas han resultado hoy heridas, aunque ninguna de gravedad, tras la explosión de un artefacto de fabricación casera en un vagón del metro de Londres, que la Policía británica investiga como un acto terrorista.



El ataque -perpetrado sobre las 08.21 hora local (07.21 GMT)- ocurrió en la estación de Parsons Green, en el tramo exterior del suburbano de la línea District, que ha sido suspendida parcialmente, entre las estaciones de Wimbledon y Earls Court.



La explosión, que provocó "una bola de fuego", según aseguraron varios testigos, se produjo en un cubo blanco que estaba dentro de una bolsa de supermercado en un vagón de un tren con capacidad para 865 pasajeros.





La explosión, en imágenes

???? LONDON: Injured passengers receive treatment following 'explosion' at Parsons Green station (Images: @fzc77) pic.twitter.com/1lz4Jpe62v „ Keith Walker (@KeithWalkerNews) 15 de septiembre de 2017

We are aware of reports on social media RE #ParsonsGreen. We will release facts when we can - our info must be accurate „ Metropolitan Police (@metpoliceuk) 15 de septiembre de 2017

At #ParsonsGreen, lots of ambulance, fire and police activity. Tube stopped. Lots of worried people. pic.twitter.com/lhMyJwwWC4 „ Ed Johnson (@EdzJohnson) 15 de septiembre de 2017

Mark Rowley, jefe de la unidad antiterrorista de Scotland Yard, informó de quey que miembros de los servicios secretos británicos MI5 colaboran en esta investigación y que los agentes analizan imágenes de cámaras de seguridad.El jefe policial informó también de que habrá un mayor despliegue policial en toda la capital, especialmente en la red de transporte."Si alguien tiene cualquier información sobre este acto, debería, por favor, llamarnos con urgencia", señaló Rowley a la población londinense, a la que pidió queRowley, sin embargo, no pudo decir si alguna persona ha sido detenida en relación con este ataque. La Policía británica ha lanzado una ampliao responsables que hicieron explotar la bomba.El diario "The Guardian" señala que los investigadores de Scotland Yard están examinando imágenes del circuito de televisión cerrado del metro londinense para determinar por dónde entró y salió elEl artefacto usado en este atentado terrorista será examinado por expertos forenses, que esperan encontrar pistas sobre los responsables una vez se examine elAl parecer,lo que evitó males mayores.La primera ministra británica, Theresa May, presidirá esta tarde una reunión del comité de emergencia Cobra, formado por los principales ministros del Gobierno."Mis pensamientos están con los que resultaron heridos en Parsons Green y los servicios de emergencia que, una vez más, están respondiendo rápida y valientemente ante un sospechoso acto terrorista", señaló May en una declaración.El alcalde de la capital británica, Sadiq Khan, condenó el atentado y aseguró que,"Nuestra ciudad condena enteramente a esos individuos que intentan usar el terror para hacernos daño y destrozar nuestra forma de vida. Como Londres ha demostrado una y otra vez, el terrorismo no nos intimidará ni nos vencerá", señaló Khan.Además, el alcalde pidió a los londinenses quemientras se esclarecen los hechos."Estoy en contacto directo con la Policía Metropolitana, el Gobierno y otros servicios de emergencia que están en el lugar. Esta tarde acudiré a la reunión del comité de emergencia Cobra con la primera ministra", sostuvo Khan.como el perpetrado el pasado mes de marzo ante el Parlamento de Londres; el del estadio Manchester Arena, en el norte de Inglaterra, en mayo; el del Puente de Londres y el Mercado de Borough, en junio, y otro, el mismo mes, en una mezquita del norte de la capital británica.Testigos de los hechos de hoy relataron queprovocando una estampida por la situación de pánico que se dio tras la explosión.Richard Aylmer-Hall, de 53 años, uno de los viajeros, estaba sentado en el metro de camino al centro de Londres cuando comenzó a darse una situación de pánico alrededor.Aylmer-Hall señaló quey muchas fueron pisoteadas mientras intentaban escapar de la estación.Una mujer que estaba de pie en la plataforma mientras los pasajeros salían del vagón del metro señaló que "desde el otro extremo del tren se veía una bola de fuego".Al tratar de huir de Parsons Green,por lo que tuvieron que ser atendidos por una ambulancia que acudió al lugar de los hechos.Un pasajero, identificado como Lucas, dijo a BBC que escuchó "una explosión muy fuerte" y cuando miró hacia atrás parecía haber una bolsa quemada pero que en un principio no lo relacionó. "Vi a personas con lesiones leves, quemaduras en la cara , brazos, piernas, pero todos se ayudaban entre si", añadió.