Al menos dos muertos y 24 heridos en un ataque con armas de fuego en Las Vegas

Al menos dos personas han muerto y 24 han resultado heridas a causa del tiroteo que se ha producido este domingo por la noche (hora local) en los alrededores del Casino Mandalay Bay, en la ciudad de Las Vegas, estado de Nevada, según ha informado un portavoz del hospital al que han sido trasladadas las víctimas.



"Estamos investigando informes de un tirador activo cerca de Mandalay Bay Casino. Pedimos a todos que por favor dejen el área ", dijo la Policía Metropolitana de Las Vegas en su cuenta de Twitter, confirmando también que un sospechoso había sido abatido.



"Confirmamos que un sospechoso ha sido abatido. Esta investigación sigue en marcha", aseguró la Policía de Las Vegas.





Confirming that one suspect is down. This is an active investigation. Again, please do not head down to the Strip at this time.