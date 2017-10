Dura advertencia de la UE a Reino Unido: "La negociación del 'Brexit' no es un juego"

May, saliendo de su residencia oficial en Londres.

May, saliendo de su residencia oficial en Londres. EFE

El negociador de la UE para el Brexit, Michel Barnier, avisó ayer al Reino Unido de que la negociación para pactar el "Brexit" no es "un juego", después de que la primera ministra británica, Theresa May, asegurar la víspera que "la pelota está ahora en el tejado europeo".

"El Brexit no es un juego, no lo olviden", declaró Barnier a la prensa en Bruselas, a la salida de un almuerzo de trabajo con el negociador británico, el ministro para el Brexit, David Davis, en la residencia británica en Bruselas. Antes de lanzar esas palabras, Barnier dijo que había mantenido una conversación "constructiva" con Davis y que no será "ni la primera ni la última vez" que eso ocurra.

El lunes arrancó la quinta ronda de la primera fase de negociaciones del "Brexit" -la que debe fijar las condiciones de la salida británica- sin la presencia de Davis, quien se incorporó con un día de retraso. Está previsto que la ronda se alargue hasta el jueves, aunque no se esperan avances significativos. Esta es la última ronda de conversaciones antes de que los jefes de Estado y de Gobierno de la UE a 27 decidan en su próxima cumbre del 20 de octubre si se dan las condiciones para abrir la segunda fase de las negociaciones, lo que implicaría abrir el debate sobre el marco de relaciones futuras, tal y como exige Londres.

Sin embargo, el negociador europeo ha dejado claro en las últimas semanas que por el momento no se dan esas condiciones, ya que no ha habido "avances sustanciales" en las tres prioridades: derechos de los ciudadanos, factura de salida y la frontera interirlandesa.

Falta resolver cuestiones importantes en materia de ciudadanos, incluidas las competencias del Tribunal de Justicia de la UE (TUE), las condiciones de reunificación familiar y la "exportación" de algunos beneficios sociales, según han apuntado fuentes comunitarias.

Pero el mayor escollo es la factura de salida que deberá pagar Reino Unido cuando se produzca el divorcio. La metodología para calcularla se discute durante esta ronda en un plano "técnico", lo que implica que no llegará a la mesa de negociaciones.

En su reciente discurso de Florencia (Italia), May apuntó la voluntad de atender los compromisos y obligaciones presupuestarias adquiridas por Londres con los presupuestos europeos hasta 2020. Aunque no dio cifras, este compromiso se estima en el lado británico en unos 20.000 millones de euros, cifra muy alejada de los entre 60.000 y 100.000 millones que espera la UE.

El lunes, May compareció en la Cámara de los Comunes para informar a los diputados de la situación de las negociaciones y expuso su idea de que el diálogo de la primera fase ya no da más de sí y, por tanto, en su opinión ha llegado el momento de negociar "la futura relación especial".