Un detenido tras una explosión en la estación de autobuses de Manhattan

Un hombre ha sido detenido en relación con una explosión de origen desconocido que se ha producido este lunes cerca de la principal estación de autobuses de Manhattan, según ha informado la Policía.



La explosión ha ocurrido en torno a las 7.45 (hora local) en torno a la estación de autobuses de Port Authority, un gran intercambiador de transporte por el que a diario pasan unas 230.000 personas, de acuerdo con su página web.



"Han sido dos explosiones seguidas", ha afirmado Francisco Ramírez, un usuario, en declaraciones a CNN. "Ha sonado como si vinieran del metro", ha precisado.





UPDATE: CCTV footage of the moment of explosion inside the transit tunnel in Manhattan pic.twitter.com/iBLlGvk6n5

Momento de la explosión. Vídeo. Twitter: @News_Executive

Update regarding explosion at 42nd St and 8th Ave, in subway: One male suspect is in custody. No injuries other than suspect at this time. Avoid the area. Subways bypassing #PortAuthority and Times Square Stations. Info is preliminary. pic.twitter.com/bEAdjq8mYc