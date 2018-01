El Gobierno de Venezuela confirma la muerte del policía rebelde Oscar Pérez

El ex piloto del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) Óscar Pérez, que el año pasado atacó desde un helicóptero varias instituciones de Venezuela, falleció el lunes durante el operativo lanzado contra su célula, según el Gobierno de Nicolás Maduro.



Pérez estaba en busca y captura por cargos de terrorismo desde que el 27 de junio robó un helicóptero y armamento del CICPC y atacó la sede de Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Ministerio de Interior, Justicia y Paz, entre otros "crímenes atroces", de acuerdo con la nota oficial.



Desde entonces, había emitido breves comunicados en redes sociales apoyando cualquier acción contra el Gobierno de Nicolás Maduro. En su último golpe, el 18 de diciembre, robó armas del cuartel de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) de San Pedro de Los Altos.



Las fuerzas de seguridad lanzaron el lunes de madrugada un operativo en la zona de Caracas para detener a Pérez y del que el expiloto dio cuenta a través de redes sociales. "Venezuela no quieren que nos entreguemos. Literalmente nos quieren asesinar, nos lo acaban de decir", denunció en un vídeo.





Una publicación compartida de Oscar Perez (@equilibriogv) el Ene 15, 2018 at 5:59 PST

Críticas de la oposición

Hasta ahora, el Gobierno se había limitado apero el ministro del Interior, Néstor Reverol, ha aclarado este martes en rueda de prensa que son ocho las personas muertas en el operativo, entre ellas dos miembros de la, y ha incluido a Pérez en la lista de fallecidos. Según la versión de Caracas, los agentes intentaron entablar una "negociación", pero el grupo inició "de manera malintencionada" un enfrentamiento armado.También han resultado heridos ocho agentes, mientras queque serán procesadas por delitos que aún no han trascendido.El chavismo ha acusado a Pérez y a sus seguidores de planear una serie de actos "terroristas" entre los que figuraría laEn este sentido, Reverol ha dado por desmantelada "una peligrosa célula" responsable de perpetrar ataques que han afectado a "numerosas personas inocentes".Según el ministro, las autoridades lograron dar con el grupo después de que uno de sus miembros ofreciera una entrevista a una cadena de televisión. Aunque no ha dado más detalles al respecto, los medios venezolanos ha recordado que en los últimos días la célula habló con CNN en Español.La familia del piloto rebelde había reclamado al Gobierno en las últimas horas que aclarase su paradero, después de que algunos medios le hubiesen dado por muerto. Para la oposición, las autoridades chavistas han incurrido en una, ha esgrimido la diputada Delsa Solórzano, que ha exigido "respuestas claras" a Maduro. Una comisión parlamentaria investigará a partir del miércoles el caso para determinar por que Pérez terminó muerto y no ante los tribunales, según 'El Universal'.