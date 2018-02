Cierran el aeropuerto de la City de Londres por una bomba de la II Guerra Mundial

El Aeropuerto de la Ciudad de Londres ha sido cerrado en la madrugada de este lunes tras el hallazgo de una bomba de la Segunda Guerra Mundial en un muelle en el Támesis ubicado cerca de la pista de aterrizaje.



El aeropuerto ha indicado en un comunicado publicado en su página web que la bomba ha sido localizada en el muelle Rey Jorge V en el marco de unas obras en la zona, agregando que la Policía ha decretado una zona de exclusión de 214 metros en el lugar.





STATEMENT from Robert Sinclair, CEO of London City Airport: "The airport remains closed this morning following the discovery of a World War Two ordnance in King George V Dock on Sunday. (1/3)

All passengers due to travel from London City on Monday are advised to contact their airline for further information. Passengers are advised not to travel to the airport until further notice.(2/3)