Donald Trump nombra nuevo asesor de seguridad a un ´halcón´ de la era Bush

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a modificar su equipo de política exterior este jueves al nombrar al ultraconservador de tendencia intervencionista John Bolton, conocido como el 'halcón' de la era del expresidente George W. Bush, como nuevo asesor de Seguridad Nacional en sustitución al general H.R. McMaster, que ocupaba el cargo del destituido Michael Flynn.



El exembajador norteamericano ante Naciones Unidas, que forma parte de la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés) y actualmente trabajaba como analista para la cadena de noticias Fox News y el think tank conservador American Enterprise Institute, ha mostrado en reiteradas ocasiones una dura postura frente a Irán y Corea del Norte.



La medida, que ha tenido lugar poco después de la salida del exsecretario de Estado Rex Tillerson --que ha sido sustituido por el hasta entonces jefe de la CIA Mike Pompeo--, ha levantado la polémica especialmente en Asia debido a la postura militarista de Bolton respecto a Pyongyang en un momento de diálogo entre las dos Coreas y Estados Unidos.







I am pleased to announce that, effective 4/9/18, @AmbJohnBolton will be my new National Security Advisor. I am very thankful for the service of General H.R. McMaster who has done an outstanding job & will always remain my friend. There will be an official contact handover on 4/9.