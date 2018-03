Nicolás Maduro ve una "vergüenza" el encarcelamiento de los políticos catalanes

El presidente de Venezuela, Carles Puigdemont, calificó este sábado como una "vergüenza" que cinco líderes independentistas de Cataluña hayan sido enviados a prisión preventiva el viernes por la justicia española.

"Qué vergüenza lo que está pasando en España. Presos políticos catalanes solo por sus ideas. Más allá de que se esté de acuerdo o no con esas ideas (...), es una vergüenza que los persigan y los metan tras las rejas", dijo Maduro durante un acto en el palacio presidencial de Miraflores.

"No opino sobre el tema de la independencia (de Cataluña). No me meto en los asuntos internos de España, pero realmente me indigna que persigan a la gente por sus ideas", agregó el mandatario.

Un juez del Tribunal Supremo español ordenó la prisión provisional de cinco dirigentes acusados de "rebelión" por su papel en la tentativa independentista catalana de octubre pasado, entre ellos el candidato a presidente regional Jordi Turull. Ello elevó a nueve el número de secesionistas encarcelados.

La justicia reactivó igualmente órdenes de captura internacional contra el expresidente catalán Carles Puigdemont, residenciado en Bélgica, y otros cinco independentistas que huyeron al extranjero.

Maduro tiene tensas relaciones con el jefe de gobierno español, Mariano Rajoy, quien le acusa de una "deriva totalitaria".

Rajoy ha promovido sanciones de la Unión Europea contra Venezuela, donde la oposición y organizaciones de derechos humanos denuncian la existencia de más de 200 "presos políticos".

Las declaraciones de Maduro se produjeron en un encuentro con movimientos de la comunidad negra, con la presencia del actor estadounidense Danny Glover.