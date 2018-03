La Liga ofrece una coalición al M5S tras quedar muy tocada su alianza con Berlusconi

El líder de la Liga, Matteo Salvini, ofreció ayer la posibilidad de formar un gobierno de coalición al Movimiento 5 Estrellas (M5S), después de que su alianza electoral de centro-derecha con Forza Italia, la formación de Berlusconi, quedase tocada en las votaciones del fin de semana para elegir presidentes de la Cámara y el Senado.

El acercamiento entre la Liga y el M5S, que coinciden en su retórica euroescéptica pero se declaran rivales ideológicos, comenzó después de que la pasada semana la Liga optase por el candidato del M5S para presidente de la Cámara, a cambio de que estos colocaran a Paolo Romani, de la Liga, en el Senado.

Forza Italia, con quien la Liga concurrió en coalición a las elecciones generales del pasado día 4, dio por rota la alianza el viernes, cuando los de Salvini postularon a Romani en lugar de apoyar a Anna Maria Bernini, a quien las dos formaciones se habían comprometido a apoyar. Finalmente, fue Elisabetta Alberti Casellati, de Forza Italia, la elegida para el Senado. Sin embargo, la traición inicial de la Liga ha dejado muy tocada la coalición de centro-derecha.

"Necesitamos sentarnos a la mesa con quien sea, también con el Movimiento 5 Estrellas", dijo Salvini en una entrevista con un diario italiano. "Por ahora, el Movimiento 5 Estrellas ha demostrado ser fiable. No les juzgo por las palabras, sino por los hechos", añadió. El jefe de la formación ultraderechista se mostró dispuesto a ser primer ministro si cuenta con los apoyos necesarios, si bien no cerró la puerta a otras candidaturas. "La decisión no es 'Salvini o muerte'", indicó.

El M5S fue el partido más votado el 4 de marzo y, de hecho, cuenta con la mayoría en ambas cámaras, pese a lo cual no puede gobernar en solitario. La suma de sufragios obtenidos por la Liga y Forza Italia supera al M5S, pero si se consumase su ruptura, Di Maio y los suyos quedarían como ganadores indiscutibles.