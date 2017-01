Perder el campo tiene un precio

En la pantalla se proyecta un mapa del área central de Asturias atravesado por las manchas verdes de los "suelos de mayor interés agrícola de la zona". Delante de él, el biólogo Emilio Rico aclarará que el plano es antiguo y que mientras duerme en algún cajón algunos de esos terrenos "ya no están. Algunos ahora forman parte del polígono (vacío) de Bobes". No son muchos, no sumarán entre todos más de 107 kilómetros cuadrados y protegerlos, dice más, habría costado lo que cuesta un simple decreto, pero "no hay visión". El lamento por el desorden del suelo rural, por las carencias de esto que pretende organizarse como zona metropolitana polinuclear y agrourbana pero que deja de ganar "un capital" por avanzar de espaldas al campo, recorrió una charla que llevaba la carga en el subtítulo: en la mención al "potencial desaprovechado" de la superficie agraria del centro urbano asturiano.

Rico consumió la sexta sesión del ciclo de conferencias sobre el futuro del eje metropolitano, organizado conjuntamente por el Colegio de Arquitectos de Asturias y el Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA), poniendo el acento en aquello que le falta a la ordenación territorial del área. "Estamos perdiendo un capital", sostiene, por no tejer Asturias con bisagras "entre lo urbano y lo rural" y por tratar de organizar el centro de espaldas a la "Zonificación agroecológica", traducida como la herramienta que delimita y clasifica el suelo agrario por su valor y sus usos preferentes o más aptos. Biólogo y consultor ambiental, Rico lamenta "la deriva hacia lo urbano que se olvida del resto" e identifica el "quid de la cuestión en la utilización racional del territorio", entendida como el control de la expansión urbana e industrial y el reconocimiento y protección del suelo más válido desde una perspectiva agroecológica. Eso ayuda a conservar el paisaje y su memoria, pero el argumento no es romántico ni utópico, también se puede medir en euros.

Sabiendo dónde cultivar y qué, avanza, "el negocio no es ruinoso, ni mucho menos". Un ejemplo es la constancia de que "consumimos mucho más de lo que producimos" y el dato que da Mercasturias cuando cuenta que "apenas un dos por ciento de los cultivos hortofrutícolas que comercializa son de aquí". Calcula que con 29 céntimos se producen doce kilos de tomate por metro cuadrado, busca estudios que dan 30.000 euros por hectárea de fresa, 8.000 cultivando sólo coliflor y busca el secreto en los usos compartidos... "Ahí hay una garantía de futuro", concluye.

El vivero del plumero

El experto ha dibujado así el reverso del desorden actual, del ecosistema demasiado urbano y muy contaminado -"estoy en Avilés y huele como en los años setenta", le dijo a un amigo el mes pasado-, de los polígonos industriales ocupando vegas fértiles -"el de Olloniego se cargó las mejores tierras de Oviedo- o de la foto de la Zona de Actividades Logísticas e Industriales, la Zalia, "la joya de la Corona que iba a hacer que Bilbao y Rotterdam tuvieran noticia de nosotros", convertida en "un vivero de plumeros de la pampa". Aquí hay que pararse un rato en la extraordinaria proliferación de la planta invasora e incluso calcular, otra vez en euros, lo que puede llevarse "la limpieza" de la zona: si la segunda fase cuesta 35 millones, esto añadiría "un millón más si se actúa ahora mismo", más si es después. No sirve el lanzallamas, el cepellón del plumero resiste y hace imprescindible el bulldozer. "Si no se hacen las cosas bien", ejemplifica Rico", "no es sólo que el resultado sea feo, es que además cuesta dinero".