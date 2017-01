"Vi cómo resbalaba; hizo amago de incorporarse, pero rodó"

C. CORTE / REP. C. C.

Vista de la zona donde se despeñó Rubén Álvarez. C. CORTE / REP. C. C.

"Consternado". Así se encuentra Óscar Pérez, quien acompañaba al ganadero Rubén Álvarez Rivero, cuando la tarde del martes se despeñó en Amieva cuando trataba de rescatar a una oveja con cría enriscada en El Requexu la Nieve.

Pérez, hijo de una prima del fallecido, vive en Langreo pero acostumbraba a ayudar a su pariente con la recogida del ganado y ese día no hizo una excepción. "A mediodía aparcamos en el valle de Angón y subimos caminando a por el ganado. No habíamos llegado al Requexu cuando alrededor de las cuatro de la tarde vi como Rubén resbalaba. Estaba cinco metros delante de mí. Hizo amago como de incorporarse pero cayó rondando y rodando más de cien metros y ya supe que no había nada que hacer porque no dio ni un grito", explicó ayer a LA NUEVA ESPAÑA.

"Pronuncié su nombre varias veces y al ver que no contestaba llamé a los servicios de emergencia que me localizaron gracias al móvil y mandaron al helicóptero, que al principio no me encontraba", relata el joven de 29 años. "Aún no me lo puedo creer, éramos como uña y carne. La verdad es que tuvo muy mala suerte", señaló. Ambos eran conocidos por gestionar las barracas en las fiestas de prau de la zona.

El fallecido, de 51 años , contaba con una importante cabaña ganadera de casi 200 animales entre cabras y ovejas. Una de sus hembras se impuso en el concurso nacional de la Asociación de Criadores de Cabra Bermeya (Acriber) en Corao en noviembre. "Hace dos años su castrón ya había ganado el primer premio y eso le animó muchísimo a seguir", explicó Pérez.

Rubén Álvarez vivía en Ceneya con una tía y los fines de semana recibía la visita de su hija pequeña Laura. Los lugareños no daban ayer crédito a lo ocurrido. Fue el caso del ganadero jubilado Cándido Vega. "Me da mucha pena porque era muy buen chaval" explicó.

Su opinión la compartían los parroquianos del bar de Amieva donde paró escasos minutos antes de encaramarse en la canal donde perdió la vida. "Le advertimos de que era peligroso, pero él quería sacar a la oveja de allí. Hay como un salto grande en el que si los animales se meten ya no son quién a salir", contó Carlos Crespo. El dueño del bar, Jorge Velilla, destacó la gran habilidad de Álvarez con la caña. "Le gustaba pescar en el Sella y se le daba muy bien. Aún estamos asimilando lo ocurrido".