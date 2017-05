Foro reclama un plan como el vasco para promocionar la sidra en el extranjero

"Los vascos invierten en campañas de promoción de su sidra lo que Asturias gasta para once productos con denominación de origen". Así lo aseguró ayer la diputada de Foro Carmen Fernández, que acompañó sus palabras de datos: mientras que el País Vasco dedicó este año un presupuesto de 50.000 euros para impulsar su bebida en el mercado nacional e internacional, el Principado destinó 43.709,43 euros a una campaña conjunta de "Alimentos del Paraíso". "La sidra vasca, con menos tradición y calidad inferior a la asturiana, nos está demostrando que el sector está en auge, tiene un gran mercado sin explotar y merece el apoyo institucional", destacó Carmen Fernández.



La portavoz de Agroganadería hizo estas declaraciones tras publicar LA NUEVA ESPAÑA el desconocimiento que existe en Estados Unidos sobre el caldo regional, pese a su prestigio entre expertos y productores. Ambos consideran que la sidra asturiana es "la mejor", "la verdadera", como así corroboraron los lagareros de las sidras Riestra y Viuda de Angelón en su visita a América. Hasta el mayor fabricante, Angry Orchard, identifica la bebida regional como la auténtica. Carmen Fernández expresó en este sentido su "preocupación por cómo se está arraigando la sidra vasca en EE UU en detrimento de la asturiana", por lo que añadió: "siguen sonando las alarmas, dentro y fuera de Asturias, por la falta de apoyo y promoción del Gobierno de Javier Fernández a la sidra asturiana que pierde mercados y prestigio".



La diputada recordó que en noviembre del año pasado la Junta General del Principado aprobó una proposición no de ley de Foro, que pedía entre otras cosas "elaborar con la máxima urgencia un plan de promoción". Sin embargo, "no sirvió para sensibilizar al Gobierno socialista", como lamentó Fernández.