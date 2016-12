Tapia pasea entre belenes

Hace cuatro años que Isabel Cuervo empezó a montar un belén en su tienda de fotografía de Tapia. Se confiesa una apasionada de los nacimientos y, por eso, cuando a la Cofradía Nuestra Señora de los Dolores y del Santo Cristo se le ocurrió plantear una ruta de belenes por el concejo le hizo "una ilusión tremenda" y no dudó ni un segundo a la hora de participar. Ahora, su cuidada y trabajada instalación forma parte de esta novedosa ruta de la Navidad tapiega, integrada por 39 nacimientos.

En su primer año de vida la Cofradía está planteando una Navidad de lo más activa, con propuestas llamativas como esta ruta, un pregón navideño que pronunció el párroco Andrés Pérez, una bendición de niños Jesús o una exposición de postales navideñas elaboradas por niños y que se puede ver en el hall de la Casa de Cultura hasta el 3 de enero.

El colectivo está muy satisfecho por la respuesta del sector empresarial del concejo y precisa que, además de los belenes que forman parte de la ruta, hay otros muchos instalados. "Hemos recibido una respuesta masiva", dicen. Confían, además, en ir mejorando la propuesta año a año y que se pueda convertir en una actividad tradicional de la Navidad del concejo.

"Es algo que llama la atención e intentamos alegrar y fomentar la Navidad", precisa Francisco Pérez, uno de los integrantes de la Cofradía. Confiesa que la idea ya la vieron antes en el concejo vecino de Boal y que les pareció una iniciativa original para lograr que el pueblo sintiera y disfrutara más estas fechas tan entrañables.

El belén de Cuervo, en Foto Juanma, es uno de los más llamativos por sus dimensiones y porque dispone de figuras con movimiento. "Es un belén montado con ilusión; no entiendo de belenismo, lo monto para disfrutarlo", confiesa Cuervo, que lo instaló con ayuda de su pareja y dos amigos. La complejidad del sistema de movimiento e iluminación hizo que emplearan casi dos días de trabajo para que todo estuviera a punto.

"En mi casa de toda la vida se puso el belén y siempre fue algo que me gustó. Un día decidí empezar y ahora cada año lo voy mejorando e incorporando alguna novedad", señala Cuervo, que confiesa que es un vicio que engancha. "La pena es no tener más espacio", lamenta. No para de recibir visitas que admiran el montaje, lleno de detalles como farolas que alumbran, un molino en movimiento, una alfarera trabajando? Dice que gracias a la difusión de esta ruta son muchos los que están descubriendo su belén y le gusta poder compartirlo y disfrutar de los belenes de otros vecinos.

Otro punto ineludible de esta particular ruta es el Café Moderno, donde Iñaki Ferrera ha hecho un montaje especial en homenaje al vecino Manuel Berdayes, popularmente conocido por Manolo de Gaitía y recientemente fallecido. Es la razón por la que Ferrera ha ambientado su nacimiento en Represas, donde Gaitía tenía un huerto y una pequeña granja de conejos y gallinas. El belén incluye una pintura hecha por Ferrera del paisaje de la zona de Represas y detalles llamativos como la recreación del propio ribeiro bañado por el Cantábrico, gracias a una cubeta con 300 litros de agua.

En frente del Moderno, en la Ferretería El Colaso, Amalia López ha empleado los conocimientos adquiridos en el taller de belenismo que impulsó la cofradía el pasado noviembre para confeccionar su belén. Las nuevas técnicas le han permitido elaborar elementos como el portal o un puesto de alfarería, y también mejorar la decoración y ambientación. La instalación decora uno de los escaparates de la ferretería que dirige su marido, Francisco Pérez, satisfecho con el resultado final y con el éxito de la ruta de belenes. "Es algo nuevo y da gusto ver a la gente pasear por Tapia con el papel de la ruta en la mano", apunta.

El díptico con la información de la ruta se puede localizar en los diferentes establecimientos participantes y también se puede descargar en la web del Ayuntamiento (www.tapiadecasariego.es). Incluye el listado de los establecimientos y también su ubicación en un plano para facilitar la visita a las personas que no son del concejo.

El grueso de los belenes se localizan en la villa, aunque también se puede visitar uno en Serantes. Están instalados en establecimientos de todo tipo, desde ferreterías o tiendas de ropa a restaurantes y establecimientos turísticos. En este último epígrafe se localiza el belén instalado en los apartamentos Playa de Tapia y que llama la atención por estar colocado en el exterior y sobre tres macetas. Por la noche está iluminado, lo que embellece el montaje.

También forma parte de este itinerario el belén de la iglesia de San Esteban, que ha sido mejorado y ampliado por la cofradía y que merece una visita.