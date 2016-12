Dimite por "motivos personales" el edil socialista de Castropol juzgado por acoso

El concejal de Urbanismo, Medio Rural y Medio Ambiente de Castropol, Juan Expósito, presentó el pasado martes la renuncia a su acta de concejal, dejando claro que es una decisión motivada por "asuntos personales" y que no se deriva del juicio por acoso en el que está involucrado. La Fiscalía le acusa de un delito de acoso sexual por besar sin su consentimiento a una limpiadora del consistorio en mayo de 2015. "El juicio no me impedía seguir en el Ayuntamiento", indica el edil, que se marcha tras seis años en los dos últimos gobiernos de José Ángel Pérez (PSOE).

El juez decidió el pasado 5 de noviembre aplazar hasta febrero el juicio contra Expósito, de 71 años, por la presentación de nuevas pruebas, calificadas por su abogado como "absolutamente relevantes". Cuando, a finales de octubre, la Fiscalía anunció la apertura del juicio contra Expósito, la Federación Socialista Asturiana (FSA) le pidió que renunciase a su cargo, algo que no ocurrió. De hecho, el propio regidor salió en su defensa mostrando plena confianza en Expósito y dispuesto a mediar ante la FSA.

El Alcalde no quiso ayer hacer ningún comentario sobre los motivos esgrimidos por Expósito para renunciar al acta. El regidor indicó que su salida no afectará al funcionamiento del equipo de gobierno, que ahora incoporará a un nuevo edil, aún por determinar. El siguiente de la lista es Arturo Fernández, pero ya ha informado al regidor de que le va a "resultar imposible" acceder al cargo. Le sigue en la lista Berta Vinjoy, con la que todavía no ha contactado el regidor.

No obstante, indica que hay tiempo, ya que el edil que se incorpore no tomará posesión hasta el próximo pleno ordinario, previsto para el mes de marzo. En el pleno de esta noche sí que se dará cuenta de la renuncia de Expósito. "Cuando entre otra persona, reuniremos al grupo y veremos el reparto de las concejalías", dice Pérez.

En la sesión plenaria de esta noche está previsto debatir una moción hecha pública ayer por el PP y relativa a la revisión del impuesto de plusvalía en el Ayuntamiento de Castropol. Los populares piden que "solo se pague el impuesto de plusvalía en aquellas ventas, donaciones o herencias donde el valor del terreno haya experimentado una subida real". En este sentido, reclaman la reforma de diferentes elementos tributarios para que la ordenanza sea "más justa y acorde con la realidad". El portavoz del PP castropolense, Álvaro Queipo, también indica que preguntará al gobierno si se han tomado medidas para minimizar los daños por el desbordamiento del río Berbesa.