Foro Asturias pide frenar el desmantelamiento del Hospital de Jarrio y la fusión de áreas

El grupo parlamentario de Foro Asturias en la Junta General del Principado presentará una proposición no de ley para "evitar el desmantelamiento de los hospitales comarcales" y frenar cualquier intento de modificar el mapa sanitario actual. Lo anunciaron ayer, frente al Hospital de Jarrio, los diputados regionales Pedro Leal y Carmen Fernández, que denunciaron además las "carencias" de personal que sufre el centro, y que empeoran la asistencia sanitaria en el área del Noroccidente.

Al igual que ya hicieran otros partidos, como el Partido Popular o Podemos, Foro Asturias denuncia la carencia de efectivos en algunos servicios de los que se prestan en Jarrio, "como cardiología, neurología, dermatología, urgencias, o anatomía patológica". "El área sanitaria I presenta importantes carencias de personal, que repercuten de forma negativa en la calidad de la asistencia sanitaria en el Occidente", manifestó Pedro Leal frente a las puertas del centro.

El diputado considera "inconcebible" que el centro tenga una vacante de cardiología libre, "lo que supone listas de espera de más de año y medio". También señala que existe una "altísima tasa de interinidad, y precarización, con numerosos contratos a tiempo parcial y vacantes cubiertas con interinos".

Leal cargó contra el Consejero de Sanidad, al entender que "no sirven de nada los 'papelitos' que presenta si no se acompaña de aportación en los Presupuestos", que para el diputado de Foro "es el verdadero compromiso con la sanidad de los asturianos". "Entendemos que es imprescindible garantizar la cartera de servicios en este área sanitaria, que abarca a 45.000 asturianos. Es necesario impulsar un plan de inversión ambicioso. La sanidad de las alas ha sido la gran olvidada de los Presupuestos del año 2017, auspiciados por el gobierno socialista, y apoyados por el Partido Popular y por Ciudadanos", añadió el diputado regional, que considera "un escándalo" que solo se destinen 10 millones de euros para inversión en infraestructura sanitaria. "Como si nuestra red pública no tuviera necesidades", incide.

La propuesta de Foro se encamina a evitar que la red sanitaria de las alas, tanto occidental como oriental, "quede marginada por falta de equidad", un extremo que amenaza con convertir a los vecinos de estos territorios en "ciudadanos de segunda clase".

"Foro exige que todos los asturianos tengamos derecho a la misma calidad asistencial", remató Leal.