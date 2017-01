La cantera de El Acebo (Salas) debe subsanar sus deficiencias este mes

Las deficiencias ambientales detectadas por el Principado en la cantera de El Acebo de Salas deberán estar subsanadas a finales de enero. Ese el plazo con el que trabaja la autoridad regional, según pudo saber LA NUEVA ESPAÑA. El Ayuntamiento también está vigilante. El alcalde, Sergio Hidalgo (FAC), confirmó a este diario que la empresa ha ejecutado algunas obras en la zona dedicada a la extracción de material.

Serán los técnicos del Principado los que decidan si los trabajos han servido para ajustar la actividad de esta industria a la legalidad. La Consejería de Infraestructuras informó sobre varias irregularidades y dio cuenta al Servicio de Seguridad Minera. El informe de los técnicos dice que la empresa no dispone del libro de registro de emisión de contaminantes a la atmósfera; los almacenamientos de áridos se hacen al aire libre; no hay sistema de riego con agua en toda la explotación; no tiene pantallas en su perímetro; no dispone aseos ni de red de saneamiento de aguas fecales y sanitarias, y en la parte alta de la explotación no existen las preceptivas cunetas.

La cantera no es popular en Salas. Los vecinos de Biescas se han quejado en varias ocasiones de la falta de control de una actividad que consideran que contamina el agua del acuífero de Muniello. Este acuífero abastece a varios pueblos del entorno. Además, denuncian que se hacen movimientos de materiales sin la autorización pertinente.

Izquierda Unida de Asturias también estudia este caso. El diputado regional de la coalición, Ovidio Zapico, espera por el segundo informe del Principado. En éste se decidirá si la empresa cumple con los requisitos ambientes, si ha subsanado las deficiencias detectadas y si puede continuar con la actividad.

La empresa presentó un plan de obras que debe estar ejecutado antes de que empiece febrero. El gobierno salense también ha pedido más información sobre el estado de la cantera y las acciones que está llevando a cabo la empresa. El Alcalde cree que es el Principado el que debe pronunciarse una vez concluido el plazo y el plan de trabajo de la empresa. "Nosotros estaremos vigilantes, pero no podemos intervenir de forma directa porque el competente es el Principado", dijo.