Navia revisará a fondo el proyecto del Fantasio antes de licitarlo otra vez

El Ayuntamiento de Navia asegura estar trabajando "a destajo" para subsanar cuanto antes el problema generado por el error en la insonorización del proyecto de rehabilitación del cine Fantasio. El Consistorio tiene "muy avanzada" la labor para solucionar este inconveniente, que hacía que el edificio no cumpliese los parámetros mínimos legales. De forma paralela, se busca a técnicos especialistas que revisen el resto de los apartados del proyecto, para evitar una nueva paralización en el futuro por un problema similar. "No buscamos el proyecto perfecto, sabemos que no existe. Tratamos de dar con aquel que mejor se ajuste a la legalidad", asevera el Alcalde, Ignacio García Palacios, que desea que las obras estén paradas "el mínimo plazo posible".

Los trabajadores de la unión temporal de empresas de Esvedra y Proforma aún realizaron trabajos esta misma semana. Serán los últimos antes de que se frenen las obras. La importante cantidad que supone el modificado por los problemas de insonorización, más del diez por ciento de los 1,2 millones de euros de inversión, llevará a rescindir el contrato con el contratista actual y a volver a licitar la actuación.

"Marca la ley que ahora debe terminarse el expediente de resolución y posteriormente podrá iniciarse el procedimiento para la adjudicación del nuevo contrato. Es el punto exacto en el que nos encontramos en este momento", apunta el regidor naviego, que señala que estos trámites se realizarán por vía de urgencia.

El nuevo contrato del Fantasio tendrá, por tanto, una solución para evitar emitir más ruido del permitido hacia el exterior, pero también podría contener una serie de mejoras. "Estamos buscando técnicos, especialistas, que hagan una revisión del proyecto y que nos digan, negro sobre blanco, lo que hay; y si es necesario mejorar alguno de los aspectos", afirma García Palacios. Lo fundamental para el equipo de gobierno socialista es que el proyecto "se ajuste al Código Técnico de Edificación", el conjunto principal de normativas que regulan la construcción de edificios a nivel nacional. "No es que se quiera hacer otro proyecto nuevo", matiza el Alcalde.

El nuevo documento, revisado, deberá pasar por el Pleno, para proceder a una nueva licitación, a la que estarán llamadas a participar todas las empresas que así lo deseen, hayan o no participado antes en los trabajos. García Palacios no aventura un posible calendario de fechas para la continuidad de las obras: "Estamos trabajando siempre con la mayor celeridad, todos los días con el proyecto, para que continúe cuanto antes. Mi ilusión es que sea pronto".