El PP allandés denuncia la falta de plenos ordinarios desde el mes de junio

El PP de Allande acusa al alcalde, José Antonio Mesa (PSOE), de no convocar los plenos ordinarios desde el pasado mes de junio y denuncia que esta situación ha llevado a que "a día de hoy no tengamos presupuestos y, por lo tanto, las partidas estén sobrepasadas y los proveedores no estén cobrando", apunta el concejal popular José Antonio Rodríguez.

Rodríguez registró el pasado mes de diciembre un escrito en el Ayuntamiento en el que solicitaba de forma urgente que se comenzasen a convocar de nuevo las sesiones plenarias, recordando que el Alcalde "está incumpliendo el acuerdo plenario en el que se dispuso que el Ayuntamiento se reuniría con una periodicidad bimensual". Además, el edil considera inválida la argumentación del Alcalde: "la excusa es que no había secretario, pero desde febrero se sabía que se iba a jubilar y no se hizo nada". Por ello, asegura que "el concejo está sufriendo abandono".

El Alcalde niega las acusaciones de los populares y explica que, aunque se conocía la intención de prejubilarse del secretario, "no se podía adelantar nada hasta que no recibiese la confirmación". Ahora el Ayuntamiento ya tiene cubierta la plaza y en este mismo mes convocará el pleno en el que posiblemente se presente el presupuesto para 2017. "En estos meses hemos seguido trabajando con normalidad y no es cierto que haya pagos sin realizar, aunque no se han podido hacer con la celeridad habitual y no hay partidas sobrepasadas, se han controlado los pagos y están al día", asevera Mesa.