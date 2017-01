"Controlar el avispón asiático es cuestión de vida o muerte", alertan los apicultores

La invasión de avispón asiático es un problema "de vida o muerte" para el campo asturiano, y la administración no está poniendo los medios necesarios para atajar, o al menos, controlar, su avance. Así lo pusieron de manifiesto en la jornada de ayer en Vegadeo apicultores, agricultores y defensores del medio ambiente, en un encuentro ciudadano promovido para articular las líneas principales de actuación contra la "Vespa velutina". Organizar mesas redondas con expertos y talleres, divulgar el problema para hacerlo extensible a toda la sociedad y presionar a los dirigentes políticos son algunas de las medidas que se decidieron tomar de ahora en adelante.

"La invasión de esta especie, catalogada como invasora, es imparable. Es un problema que no se puede cortar, pero que hay que controlar para evitar un desastre biológico y de diversidad", asegura Elvira Posada, una de las promotoras del encuentro de ayer en la localidad veigueña. Posada explica que, aunque haya marcos teóricos de actuación, no se están llevando a la práctica. "Las administraciones no están involucradas y no ponen los medios necesarios. No se están teniendo en cuenta las implicaciones reales de esta invasión", añade. Es por ello que se buscan "formas organizativas" que puedan sumar a toda la gente afectada y a la sociedad en general.

Hasta Vegadeo se desplazaron, sobre todo, apicultores, llegados de diversos puntos de la región. Gabriel Rodríguez es de Aller, a donde aún no ha llegado la especie asiática, pero ya existe "una gran preocupación". "Nos estamos preparando para cuando llegue. Lo ideal sería dar mucha información tanto a los apicultores como a todos los vecinos de la zona rural, que son básicos a la hora de buscar nidos, de capturar reinas", apunta.

Por su parte, Santiago Menéndez, secretario de la Federación de Asociaciones de Apicultores del Principado de Asturias (FAPI) califica como "de vida o muerte" el problema para este sector, y apunta la necesidad de más organización dentro de los profesionales, y con el resto de la sociedad, para hacerle frente. También pide apoyo del Principado y los municipios: "A largo plazo, todo lo que no cuente con el empuje de la administración no llegará lejos; y es preciso concienciar a la población", remata.