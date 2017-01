Tineo lee contra el acoso

Los estudiantes del colegio público El Pascón de Tineo se han acercado mediante los libros al problema del acoso escolar. Aprender a identificarlo, a conocer sus consecuencias y a atajarlo fueron algunos de los objetivos marcados dentro del proyecto de biblioteca del centro dirigido a todo el alumnado.

Una fórmula que ha dado resultado y ha servido para que los estudiantes se hayan acercado a una problemática que en los últimos tiempos ha despertado cierta alarma social a raíz de casos trágicos que han sido públicos.

"Las personas no somos raras, somos únicas y no hay que juzgar a nadie", defiende la alumna Sara Uz. En un sentido parecido se expresa Miguel Gómez, que destaca entre lo aprendido que "no se debe tratar mal a nadie debido a las diferencias". Algo que matiza Jairo Pérez al asegurar que "aunque alguien no tenga el mismo gusto que tú no hay que meterse con él y se debe valorar siempre como un igual".

Pero no solo con la parte teórica se quedaron los más pequeños, también aprendieron lo más importante: cómo actuar ante un posible caso de discriminación en el colegio. "Lo más importante es que ante estas situaciones avisemos a un adulto", apunta Elena Menéndez. Además de hablar con los implicados, añade Sara Uz que considera que "hay que hablar con el acosador, para saber por qué lo está haciendo, y con quien está sufriendo el acoso, para que pueda sentirse mejor".

"La niña de la nube"

Para adentrarse en un tema tan delicado, los docentes partieron del libro "La niña de la nube" de Paco Abril. No obstante, algunos de sus estudiantes ya estaban familiarizados con ello a raíz de la participación en el proyecto de la Fundación Solidaridad Internacional por los Derechos Humanos, con sede en Miami (EE UU), que en 2015 y 2016 recorrió varios centros educativos situados en el Camino de Santiago Primitivo para dar clases sobre Derechos Humanos. De ahí surgió la creación del libro "El oso Xuan", en el que los alumnos de quinto de Primaria narraron la historia de "Xuan", un oso que recibía las burlas de "Pepito" (un urogallo) por no tener plumaje. Un cuento con el que quisieron ejemplificar el artículo 2 de la Declaración de los Derechos Humanos: "Tengo derecho a no ser discriminado".

La lectura se complementó con el visionado de vídeos y con debates, para finalizar con una exposición en la entrada del centro en la que el profesorado reunió un buen número de libros que abordan el acoso y la discriminación "para que los estudiantes vean que desde un cuento pueden acercarse a temas de actualidad y aprender sobre ello".