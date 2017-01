Los alumnos del ciclo de Cocina de Tapia visitarán la feria Sirha de Lyon

Los alumnos del ciclo de Técnico en cocina y gastronomía del instituto Marqués de Casariego de Tapia están vendiendo estos días pinchos de tortilla y dulces para recaudar fondos y poder costearse un particular viaje de estudios a Lyon (Francia), en concreto al salón de hostelería y restauración Sirha 2017.

El alumnado del ciclo tapiego decidió organizar esta particular venta al público el lunes, aprovechando el día de mercado en Tapia, y dado el éxito ha ampliado la iniciativa a todos los recreos de esta semana. A partir de las once su particular puesto de venta estará instalado en los soportales del instituto tapiego.

Los alumnos se marcharán mañana a Lyon y regresarán el jueves próximo, es decir, coincidiendo con la celebración de esta feria, que empieza el sábado en el recinto ferial Eurexpo de Lyon. Está considerada una de las más importantes del sector, cuenta con más de 3.000 expositores y está especialmente dedicada a los productos gourmet y la gastronomía. Además, incluye diferentes concursos como la Copa del mundo de pastelería o la final del concurso de gastronomía "Bocuse d'Or".