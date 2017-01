En la comarca existen unos 300 nidos de avispón asiático, calcula la Cepesma

La Coordinadora para el Estudio de las Especias Marinas (Cepesma) estima que sólo en el Occidente asturiano anidan unos 300 nidos de avispa asiática (vespa velutina). La entidad, con sede en Luarca, ha retirado en el último año 39 nidos, todos en lugares accesibles o relativamente visitados por el ser humano. A ellos hay que añadir los que están altos y a los que, hoy por hoy, "es casi imposible acceder".

En la actualidad, el colectivo tiene localizados 11 focos de velutina en Castropol, Valdés, Tineo, Vegadeo, Boal, Illano y El Franco. La Coordinadora asegura que los nidos que son fumigados "no siempre dejan de estar activos". "El único buen remedio es fumigar primero y retirar después", comenta el presidente de Cepesma, Luis Laria. Pero para completar la tarea los nidos tienen que estar accesibles.

Esta entidad luarquesa espera ahora por un novedoso sistema de retirada que incluye un dron. Empezará a ponerse en marcha en febrero. "En algunos lugares utilizamos una pértiga, pero no siempre llegamos", dice Laria, quien añade que los nidos que se retiraron hasta la fecha se encontraban en zonas relativamente urbanas de la comarca. A estos nidos hay que añadir los que se encuentran en montes más inaccesibles, "y por lo tanto sin supervisión ni acceso alguno".

Cepesma está alarmada por este asunto. Lo peor se espera para la próxima primavera, con el ascenso térmico. "Cuando lleguen las buenas temperaturas tendremos un problema. Esto irá a más, no a menos", indica Luis Laria. Para el presidente de Cepesma el problema no tiene la respuesta que merece por parte de las instituciones públicas, un análisis que comparte con los apicultores y ganaderos reunidos el sábado en Vegadeo.

Pese a las protestas de apicultores y vecinos en general, "el Principado permanece impasible". "No vale con fumigar, hay que tener un protocolo de actuación concreto y, si puede ser, que implique a la comunidades autónomas del Norte", señala.

En caso de encontrar un nido, Cepesma invita a los ciudadanos a llamar al 112. "Nosotros sólo acudimos a la llamada si el 112 no actúa o no retira el nido. El problema, si no lo solucionan las administraciones, lo tiene que solucionar la sociedad", destaca Laria. En un intento de ayudar, la Coordinadora regalará desde este misma semana trampas de captura para quienes lo soliciten y también empezará a ofrecer charlas gratuitas.

La avispa asiática se alimenta en parte de abejas y es por ello que puede generar alteraciones en las floraciones y, por tanto, en las cosechas, entre otros problemas.

La Coordinadora luarquesa teme también la llegada de la llamada coloquialmente avispa gigante. En Asia ha provocado varias muertes y en Francia, según Luis Laria, una. "Es probable que llegue a España más pronto que tarde y esperamos que entonces tengamos un protocolo de actuación", subraya Laria.