Foro de Somiedo reprocha al PSOE su resistencia a convocar plenos ordinarios

Foro de Somiedo acusa al equipo de gobierno del PSOE y, en concreto, a su Alcalde, Belarmino Fernández Fervienza, de no convocar los plenos ordinarios, "limitando la acción legítima de control y fiscalización que debemos hacer desde la oposición", afirma Josefina Álvarez, portavoz municipal de los casquistas.

Además, dice que tienen preparadas desde hace más de un mes cuatro mociones "de especial trascendencia", que no han podido defender. A su juicio, la baja del secretario municipal no debe ser óbice para la celebración de las sesiones. "El Alcalde debe solicitar la asistencia de un secretario circunstancial para no paralizar el funcionamiento del órgano en el que estamos representados todos los somedanos", concluye.