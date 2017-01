Las cuentas de 2016 de Somiedo, nulas por carecer de memoria y no justificar ingresos

El Juzgado de lo contencioso-administrativo número 3 de Oviedo ha declarado nulo de pleno derecho el presupuesto general de Somiedo de 2016 y la modificación de crédito de las cuentas de 2015, tras la denuncia interpuesta por Foro contra la aprobación del presupuesto del equipo de gobierno del PSOE. La sentencia estima que existe un defecto de forma en la redacción, pero desestima las alegaciones presentadas por los casquistas. La sentencia puede ser apelable al Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).

La nulidad viene dada por carecer de memoria y no haber justificado los ingresos municipales. Un defecto de forma, según el Alcalde, Belarmino Fernández (PSOE), que explica que donde deberían titular con "memoria" titularon con "proyecto". Además, avanza que estudiarán recurrir el fallo. El Juzgado desestimó las alegaciones de Foro referentes a la falta de la liquidación del presupuesto del ejercicio anterior, el anexo de inversiones, la relación de la plantilla municipal o los informes de intervención y secretaría municipal.

La sentencia, además, no acarrea consecuencias porque el presupuesto ya ha sido ejecutado. "No tiene sentido porque es un presupuesto que está ejecutado conforme a la legalidad, pese al defecto de forma", estima el regidor. Respecto a la modificación de créditos, Fernández señala que, aunque respeta la decisión judicial, no está de acuerdo con el criterio del Juzgado, que entiende que no está acreditado en el expediente que los ingresos previstos en el presupuesto vengan efectuándose con normalidad.

Por su parte, la portavoz municipal de Foro Somiedo, Josefina Álvarez, considera que la sentencia deja claro que el Alcalde "actúa al margen de la ley" y entiende que "de nuevo, el Alcalde desoyó las postulaciones de los concejales de Foro, que solamente pretendíamos tener unos presupuestos legales y que las cuentas, que contienen el dinero que pagamos con los elevados impuestos a los que nos somete el Alcalde, fuesen lo más claras y razonables posibles". Además, acusa a Fernández de "caciquismo", "desconocimiento de la gestión" e "inoperancia".

La sentencia, que no es firme, no impone las costas al observar "dudas fácticas y jurídicas del supuesto controvertido". El Alcalde de Somiedo se reunirá en los próximos días con el secretario municipal para estudiar la documentación y decidir una posible apelación.