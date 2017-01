Cudillero pide ampliar el servicio de pediatría para dejar de verse "discriminado"

"El servicio de pediatría en Cudillero se cubre tres veces por semana y sólo en la capital de municipio. El resto de pueblos del concejo con centro de salud carecen de este servicio y la plaza no se cubre en vacaciones". Es parte de la denuncia que ayer hizo pública el Ayuntamiento de Cudillero a través de la Concejalía de Servicios Sociales.

La edil, Mariví Álvarez, denuncia que el municipio "está discriminado" con respecto a otros de la comarca. "Sabemos que existen concejos con menos niños y con servicio pediátrico diario, como es lógico", indica la concejala, quien asegura que el Principado no tiene intención de cambiar esta realidad. "El día 12 me reuní con los responsables de planificación de los centros de salud de Asturias y parece ser que no ven viable concedernos más días de pediatría", explica Álvarez.

El Ayuntamiento de Cudillero asegura tener razones para sentirse discriminado. Se pregunta por qué motivo un concejo como Cudillero no puede tener pediatra a diario pese a contar con casi 500 usuarios de este servicio. Ademas, Álvarez señala que la población se triplica en los meses de verano.

El Ayuntamiento de Cudillero "continuará luchando" para que el Principado estudie primero las características de la población del concejo y medite después una alternativa. No es el único municipio del occidente asturiano que ha reivindicado en fechas no muy lejanas más pediatras. En Navelgas, las familias con menores es han unido con el fin de mejorar este servicio. En el Occidente, es habitual que los médicos hagan itinerancias entre los centros de salud y los consultorios periféricos y, por tanto, que dejen sin consultas algunos centros para atender otros, según denuncian los alcaldes.