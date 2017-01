Dimite, en desacuerdo con el gobierno, el diseñador de la reforma del centro luarqués

El arquitecto que diseñó la reforma y urbanización del entorno de la plaza Alfonso X El Sabio de Luarca abandona la dirección de la obra por no estar de acuerdo con los planteamientos del gobierno. El reputado profesional Félix Gordillo aseguró ayer a LA NUEVA ESPAÑA que su renuncia se zanjó en un encuentro que tuvo lugar el pasado lunes. De momento, el acuerdo es verbal, pero no tardará en expresarse por escrito. Gordillo entiende que "no se pueden empezar las obras con dudas" y también opina que para ejecutar el proyecto "se tienen que exigir garantías".

El Alcalde, Simón Guardado (PSOE), asegura por su parte que este contratiempo no afectará al inicio de la obra ni a los plazos de ejecución. "La empresa empezará a trabajar la próxima semana, como estaba previsto, con la dirección facultativa de la Oficina Técnica Municipal", indica el regidor.

Sobre las presuntas desavenencias entre el gobierno y el arquitecto, Guardado señala que no hay modificados sobre el plan inicial y que la bajada del 17% en la adjudicación de la obra "es legal y está supervisada por personal técnico del Ayuntamiento". Con respecto al primer punto, apunta que sólo se modificó aquello que no se podía hacer, como las fuentes. La Dirección General de Patrimonio no dio de paso esta parte del proyecto porque estos elementos ornamentales se colocarían en el entorno del Palacio de Gamoneda, que está protegido. Tampoco será posible trasladar el quiosco de música ni hacer los voladizos en la calle que linda con el puente, porque eso precisa una autorización por parte de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico.

Con respecto a la bajada en el precio final de adjudicación, el Alcalde valdesano indica que la mesa de contratación está compuesta por el secretario de la mesa, la arquitecta municipal, la secretaria municipal y la aparejadora. "Personal que sabe lo que hace y que no aceptaría nunca una bajada que hiciera peligrar el proyecto", subraya. La obra se licitó en 371.900,82 euros (IVA excluido) y se adjudicó en 307.078,51 (IVA excluido). El plazo de ejecución es de cinco meses.