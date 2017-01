Hay facturas de todos los gastos de las fiestas de Cangas, asegura el gobierno

Begoña Cueto, concejala y presidenta de la Comisión Festejos de Cangas del Narcea (Cofeca), defiende la gestión que está realizando al frente de la asociación de fiestas frente a las acusaciones de irregularidades por parte del PP. Cueto asegura tener una relación de todas las facturas relativas a las fiestas, numeradas y archivadas por orden de entrada, y remarca que todos los movimientos económicos realizados han pasado por el servicio de Intervención.

Con la intención de que no haya dudas al respecto, Cueto ha convocado para hoy una reunión extraordinaria de Cofeca en la que se mostrará a todo el que esté interesado las cuentas y facturas relativas a las fiestas de 2016.

"Que no nos den lecciones de moral. José Luis Fontaniella (PP) quiso desprestigiarnos a Cofeca y a mí faltando a la verdad", asegura Begoña Cueto, que acusa al PP de no tener las cuentas tan claras durante su mandato. "Buscando papeles nos encontramos con que en Cofeca se pagaban salarios a trabajadores, cuando Cofeca nunca tuvo empleados; que hay pagos de 700 euros al entonces asesor de Fontaniella, Juan Carlos Guerrero, que no se justifican... la mayor parte de pagos se hacían en cheques sin que haya constancia y no existe relación de facturas", denuncia Cueto.

Por su parte, su antecesora en el cargo, Mónica Díaz, asevera que "las cuentas siempre se presentaron documentadas a la comisión, de la que formaba parte la actual presidenta, y siempre se aprobaron, además de estar fiscalizadas por Intervención".

En cuanto a la petición de comparecencia del PP, Cueto recuerda que las cuentas se mostraron siempre ante Cofeca y no en el Pleno.