Javier Fernández invita a los asturianos a visitar un evento "ejemplar"

El presidente del Principado, Javier Fernández, destacó ayer la ejemplaridad de la Feria de Tineo y también la colaboración entre el Ayuntamiento, las empresas y los vecinos para que esta certamen "sea cada vez mejor. Merece la pena y hay que invitar a los asturianos a que asistan", dijo.



El recinto atrajo a muchos más políticos, ávidos del contacto con la ciudadanía. Los de la oposición en Asturias aprovecharon para cargar contra el presidente regional. La presidenta del PP, Mercedes Fernández, destacó que la feria "es un buen escaparate para Asturias". Y acto seguido criticó al gobierno del PSOE porque "no ayuda a Asturias. "Ésta es una comunidad autónoma que quiere salir del final de cola y el PSOE no tiene nuevas ideas, además el presidente no está en Asturias", dijo en referencia al trabajo de Javier Fernández al frente de la gestora y las primarias.



El diputado de Ciudadanos Nicanor García pidió por su parte un ciclo de grado superior para el instituto de formación profesional de Tineo . "El sector primario es fundamental para frenar el desierto demográfico que se avecina", dijo.



La diputada de Foro Asturias Cristina Coto no faltó en el recinto. Indicó que la Feria de Muestras de Tineo "sí es una iniciativa que tiene recorrido, algo que no ocurre con otras apuestas propagandísticas como Plan del Suroccidente".