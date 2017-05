Tineo: en la venta está el éxito

José Manuel Rodil es un joven artesano de Taramundi que acude a la Feria de Tineo desde hace tres años. Hace piezas de madera y también comercializa navajas con sello taramundés. "Es de las mejores de Asturias porque se vende de verdad. Si se puede, es mejor no faltar", indicó ayer, segunda jornada del certamen.



Su opinión coincide con la de muchos de los expositores congregados en la XXIX Feria de Tineo. Para la empresaria Ana Belén Álvarez "no hay otra como la de Tineo". Ella tiene un negocio de plantas y animales y la asistencia a la cita es obligatoria. "Las ventas son muy buenas; en poco tiempo te quedas sin apenas mercancía", indicó. Y si algo tiene este encuentro comercial es que genera fieles. Lo sabe muy bien Mercedes Campomanes, que atiene un expositor dedicado a productos de huerta llegados de Luciernas. "La gente acude de un año a otro y viene directa; en nuestro caso, triunfa el cebollín", explicó.



En la feria no faltan los expositores dedicados a maquinaria agrícola y ganadera. El empresario José Antonio Rodríguez vende máquinas de ordeno de última generación valoradas en 120.000 euros sin incluir el Impuesto del Valor Añadido. "Lo hacen todo, incluso informan de las posibles enfermedades del animal", explicó. En este caso de estas grandes inversiones, "la gente se lo piensa más". Rodríguez estima que en Asturias hay sólo 20 ganaderías que hacen uso de este tipo de tecnologías. "Casi todas las compras dependen de las ayudas europeas al campo", señaló ayer.



El buen tiempo y la presencia de numerosos expositores (hay 171 de distintos sectores) animó las visitas en el segundo de cuatro días de una feria que también tiene artículos dedicados a la ornamentación. Este año, acudió por primera vez la artesana Pilar Magdalena, de Mieres , que hace objetos con vidrio. "Por fin pude venir, porque hay mucha lista de espera", señaló. En esta edición 64 expositores se quedaron fuera.



El Ayuntamiento tinetense aspira a superar el número de visitantes del año pasado, que alcanzaron las 60.000.



Para ello, este año ha ampliado la programación infantil y de ocio. Es posible jugar a los bolos, ver cómo se hacen bollos de maíz y patinar en pistas adecuadas para este deporte, entre otras actividades.