Cinco artistas de la comarca presentan la exposición "Bruma"

Cinco de los artistas más reconocidos de la comarca occidental participarán hoy en Vegadeo en una de las actividades más novedosas del noveno Foro Comunicación y Escuela, promovido por el instituto Elisa y Luis Villamil. La iniciativa tendrá como colofón la inauguración de la muestra conjunta "Bruma: artistas del Occidente de Asturias", que se podrá visitar hasta el 9 de junio.



Los protagonistas de esta cita serán el escultor Herminio Álvarez y los pintores Luis Fega, Bernardo Sanjurjo, José Manuel Núñez Arias y Manuel García Linares. A las diez y veinte mantendrán un encuentro, bautizado "ConversArte" con los estudiantes de segundo de Bachillerato que asisten al Taller de Pintura y, a continuación, impartirán un taller práctico ("ManejArte") en el aula de plástica para los alumnos de primero de Educación Secundaria.



A la una menos veinte está prevista la inauguración y primera visita a la muestra "Bruma", en la que por primera vez se podrán ver juntos los trabajos de estos cinco artistas de la comarca. La muestra quedará instalada en la sala de exposiciones Luis Fega y se podrá visitar de lunes a viernes, de once a una y de cinco a ocho de la tarde.



No es la única propuesta del Foro para esta semana, ya que el miércoles en la Casa de Cultura de Castropol tendrá lugar un nuevo Encuentro con Autor. En este caso la invitada será la escritora Mónica Rodríguez, autora de la novela "Alma y la isla", leída por los alumnos de quinto y sexto de Primaria de los colegios La Paloma de Castropol y los veigueños Jovellanos y Ría del Eo. El encuentro comenzará a las once y media.



El jueves será el turno del escritor Vicente Muñoz Pueyes, premio Anaya de Literatura y autor de las novelas "La voz del árbol" y "La Perrona", leídas por alumnos del instituto veigueño, pero también de los colegios franquinos de Valdepares y Jesús Álvarez Valdés. De ahí que se celebre una doble cita: a las diez en el instituto veigueño y a las doce y media en el auditorio de As Quintas, en La Caridad.