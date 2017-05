Cudillero, bueno para la vejez

Ludivina Suárez tiene 92 años, es una de las internas de la residencia de mayores de Cudillero y dice estar "feliz". "Estoy mejor que en casa", confiesa.



Esta vecina de Pravia llegó hace unos veces a esta residencia gestiona por el Principado. Está viuda y en la vida tuvo que superar la muerte de su hija. "Aquí me encuentro bien. Encontré mi sitio", explica. Cada día pasea hasta el cercano parque y conversa con los vecinos de Cudillero que se acercan a las puertas de la residencia pixueta. "Lo bueno es que te hacen sentir como si estuvieras en tu casa", dice.



La residencia de mayores de la capital de Cudillero cumple dos años con nueve plazas libres y un ambiente envidiable. Dice su directora, Yobana Triguero, que si algo destaca de esta edificio donde viven 23 personas mayores con distintas procedencias y dependencias, es el trato familiar. "Somos pocos y por eso la atención es más personalizada", añade Triguero. Este año, han decidido celebrar el segundo cumpleaños de la apertura de este edificio en Cudillero. Hubo fiesta con música y comida especial.



Lourdes Castro es la hija de uno de los usuarios, Carlos Castro, de 83 años y afectado por párkinson. "Yo le veo contento. Mi padre ha mejorado en todo", dice Lourdes Castro. La mujer visita cada día a su padre y le puede dar la cena. "Es trato que recibimos todos no puede ser mejor", indica.



Maite González es otra interna de 81 años y vecina de Soto del Barco. Llegó a la residencia de Cudillero en febrero. Está soltera y vivía sola gracias a la ayuda de los vecinos. "Estoy feliz. En mi casa ya no podía estar y no tengo ninguna intención de cambiar esto por nada", explica.



La residencia celebra la vida de la vejez cada día, pero con los tres años de apertura, volverá a organizar una fiesta "especial".