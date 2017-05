Gumersindo Cuervo, expulsado tres años de IU por no atender a la asamblea local

Izquierda Unida (IU) ha expulsado por un período de tres años al único concejal que la coalición tiene en la corporación municipal valdesana, Gumersindo Cuervo. La resolución del expediente disciplinario llega ocho meses después de que la asamblea local del partido comunicara la suspensión temporal de militancia del edil por no romper con el pacto de gobierno con el PSOE, como votó por unanimidad la asamblea local de IU el pasado 23 de abril.



Esta situación, deja al exedil de IU en el grupo de los concejales no adscritos.



El documento considera que Cuervo cometió una falta muy grave por actuar en contra de las decisiones tomadas en la asamblea local de la coalición y otra de carácter grave por no ingresar las cantidades que IU fija como donación de cargo público. La dirección de IU-Valdés siempre mantuvo que Gumersindo Cuervo "se plegaba" a las decisiones del PSOE y no hacía valer el programa electoral de la coalición de izquierdas.



Contra esta resolución cabe recurso. De hecho, algunas fuentes cercanas al caso explican que el hoy por hoy concejal de Cultura, Nuevas Tecnologías y Atención Cuidadana ha ido más allá y ha iniciado acciones legales contra el que fue su partido. El edil está de baja laboral desde mayo de 2016 por una operación de cadera. El gobierno espera su inminente incorporación.



La dirección de IU-Valdés explicó el pasado mayo que la coalición no estaba "cómoda" con el pacto de gobierno firmado en 2015 con el PSOE. En concreto, la asamblea local se quejó de la lenta tramitación del Reglamento de Participación Ciudadana (un documento impulsado por IU que permitiría a los vecinos tener más voz en las decisiones de política municipal) y de la nula aplicación de la ordenanza de animales. El PSOE, contra lo que se establece en la norma, permitió los circos con animales y también la celebración de la fiesta de la suelta del pato de Cueva.



Esta crisis interna no afecta, en principio, a la estabilidad del gobierno. El PSOE selló el pacto de gobierno con IU para tener una mayoría en el Pleno, pero el acta de concejal es personal. Es decir, Gumersindo Cuervo no está obligado a abandonar su sillón de edil y está en su derecho a apoyar con su voto las propuestas del gobierno socialista.



IU-Valdés anunció en agosto que, en caso de que el expediente se resolviera con la expulsión, pediría al Alcalde de Valdés que el exedil de IU fuera tratado como "concejal tránsfuga" en virtud del pacto antitransfuguismo. Esta situación compromete desde el punto de vista ético al PSOE, ya que el acta considera tránsfuga al que se aparta del criterio fijado por los órganos competentes de las formaciones políticas.