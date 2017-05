Moal alerta de que los puntos de toma de agua contra el fuego están "inservibles"

Las asociaciones del pueblo de Moal y sus vecinos reclaman a las administraciones públicas la limpieza y el mantenimiento de los puntos de agua contra incendios situados en los montes de la localidad canguesa, así como la de las pistas forestales que dan acceso a ellos. La reciente oleada de incendios y la proximidad de la llegada del verano han hecho que los vecinos de Moal insistan en su reclamación ante el temor de que un incendio se pueda acercar al pueblo.



Según los vecinos, existen tres puntos de acumulación de agua instalados hace al menos unos 10 años para la captación de los equipos de extinción de incendios forestales, pero aseguran que en la actualidad "se encuentran en estado de abandono e inservibles para este fin". Explican que los depósitos tienen "las canalizaciones atascadas, pierden agua, están cubiertos de vegetación y tienen los accesos sin limpiar, lo que merma la eficacia en la lucha contra el fuego".



En Moal hace años que el fuego no se acerca al pueblo. No obstante, los lugareños no quieren confiarse porque recuerdan que "los incendios pueden producirse por una tormenta o llegar desde otros lugares y nunca se sabe lo que puede pasar". Por ello, consideran que "ante la llegada del estío y las altas temperaturas, época en la que se eleva el riesgo de incendios, deben ser medidas prioritarias la limpieza de pistas y caminos de acceso a los montes y de los puntos donde se puede coger agua".



La localidad canguesa ya ha trasladado su petición a la Consejería de Desarrollo Rural y al Ayuntamiento "sin que por el momento se haya tomado una solución", exponen.



El alcalde cangués, José Víctor Rodríguez, explica que recibió la queja vecinal la semana pasada y que ya la ha pasado al servicio de bomberos. "El procedimiento siempre es el mismo, nosotros trasladamos a bomberos el estado en que se encuentran los puntos de captación de agua y si ellos no pueden acondicionarlos nos piden ayuda".



Tanto los vecinos de Moal como el Ayuntamiento recuerdan que con motivo de la carrera de montaña "Puerta de Muniellos" se desbrozan cada año las pistas forestales y los exteriores de las balsas.