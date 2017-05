El turismo del Suroccidente, en racha: el sector celebra un puente satisfactorio

El sector turístico del Suroccidente está en racha. Después de una Semana Santa espectacular, en la que los empresarios destacaron la alta afluencia y el alargamiento de las estancias, el puente del 1 de mayo no ha quedado atrás y ha dejado un buen sabor de boca en toda la comarca pese a que no ha hecho buen tiempo y las previsiones eran peores.



En el principal concejo de la comarca, Cangas del Narcea, la ocupación rondó el 90%. Ayudó a alcanzar este dato que durante el pasado fin de semana coincidieron la celebración del Concurso Nacional de la raza asturiana de los valles y la llegada de la Vuelta Ciclista Asturias, con final de etapa en el alto de El Acebo.



La asociación de turismo rural Fuentes del Narcea está satisfecha, tanto por la buena afluencia de visitantes, como por las estancias largas que han llegado en muchos casos hasta ayer mismo, ya que en Madrid, uno de los principales lugares de origen de los visitantes, fue festivo.



"Fue un puente muy bueno", explica la presidenta Ana Llano. El Ayuntamiento también ha realizado un balance positivo del fin de semana. El alcalde, José Víctor Rodríguez, asegura que los eventos celebrados en estos días junto con las Jornadas gastronómicas promovidas por la Junta Local de Hostelería "han hecho posible que los alojamientos y los restaurantes de Cangas estuviesen llenos desde el jueves".



En el Parque Natural de Somiedo el puente festivo también ha dado sus frutos. "Hubo gente, no mucha por el tiempo que impide andar por ahí ,pero creo que la gente aprovechó más para ir de museos", explica Ángeles Cano, de la oficina de turismo. El mal tiempo ha sido el principal escollo y eso también lo advierten la asociación de hostelería y servicios turísticos. "Hubo alguna cancelación por el mal tiempo, pero en general estuvo bien. Además también entraron otras nuevas reservas de última hora", precisa su presidenta, Rosalía Garrido Álvarez.



Pero el tirón del puente se notó hasta ayer por el día festivo en la comunidad de Madrid. "Hoy (por ayer) aún hubo mucho movimiento porque la gente está empezando a salir ahora", detalló Garrido. Lo cierto es que abril ha sido un éxito en el concejo y, según las primeras estadísticas , han pasado alrededor de 3.000 personas, casi el doble que el año pasado. De hecho, en la semana vacacional de Pascua contabilizaron 1.670 visitantes, cifra casi de récord.