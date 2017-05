Castropol aprueba unas cuentas de 3,9 millones, con críticas del PP por su escasa concreción

Castropol tendrá este año un presupuesto de 3.905.686 euros, una cifra inferior a la de 2016, cuando el documento contó con el millón de euros transferido por el Principado para acometer el ramal al polígono de Barres. El equipo de gobierno del PSOE aprobó en solitario el presupuesto, que contó con el voto en contra del PP y la abstención de IU.



El Alcalde de Castropol, José Ángel Pérez, destaca como virtudes del presupuesto el gasto social y también el capítulo de inversión, que cuenta con una partida de 268.385,16 euros. Esta cuantía se invertirá fundamentalmente en la reparación de la red local de carreteras, priorizando algunas en mal estado como la de Berbesa a Tol o la de Las Campas. "Actuaremos en carreteras de todo el concejo, pues es lo que tenemos peor", dice el regidor.



El pleno ordinario dio cuenta también de la liquidación del presupuesto del año pasado, que arroja un remanente de tesorería de unos 630.000 euros. Precisa Pérez que el superávit se sitúa en torno a 470.000 euros, que espera poder destinar a inversiones como la remodelación de la calle Vior, principal acceso a la capital del concejo.



El PP votó en contra por la falta de información que ofrece el documento. "No se hace referencia concreta a nada, no se refleja ni el tipo de ayudas que se van a dar. Un presupuesto de 3,9 millones no se puede explicar en cuatro folios", indica el portavoz popular, Álvaro Queipo. Califica además el presupuesto de "antisocial" porque "no es de recibo que se gaste lo mismo en promoción social que en gasto de representación". También critica que, existiendo superávit, el gobierno local no plantee una rebaja de impuestos.



Por su parte, Izquierda Unida se abstuvo por considerar que se trata de un presupuesto que se adapta poco a la situación del concejo. El portavoz y único concejal de la coalición, Juan José Menéndez, explicó que echa en falta inversión en formación y en medidas para frenar el despoblamiento. También critica la falta de consenso con que se elabora el documento.



En la sesión plenaria también se iniciaron los trámites para crear la entidad de conservación del polígono de Barres. A última hora, el gobierno decidió retirar del orden del día el punto en el que se iba a debatir la toponimia tradicional. El regidor explica que el documento remitido por la Xunta de Toponimia no era el definitivo, pues no recogía sus alegaciones, como, por ejemplo, la de mantener la única acepción de Castropol para nombrar al concejo. Lo llevarán a pleno cuando reciban la propuesta definitiva.



El PP sacó adelante una moción, con el apoyo de IU y la abstención del PSOE, para que se graben los plenos. En el turno de ruegos y preguntas reprochó al gobierno que no se reuniera con los vecinos para tratar el malestar por los cambios del tráfico y también mostró su malestar por que no se contara con la banda El Penedón en el festival de la ostra. Por su parte, IU se quejó del estado de las carreteras y pidió atención para un hundimiento que presenta la N-640 justo antes del acceso a Castropol.