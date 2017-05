La coalición apela al pacto antitransfuguismo y anuncia que hará "oposición en la calle"

Izquierda Unida puso ayer en conocimiento del Ayuntamiento de Valdés el expediente de la coalición, que resuelve expulsar por un plazo de tres años a su único edil en la corporación valdesana, Gumersindo Cuervo. Además, IU añadió que la resolución también le inhabilita para el desempeño de cargos orgánicos y públicos.



El secretario de Organización de IU, Alejandro Suárez, asegura que la resolución "no es una buena noticia", pero aclara que "cuando los cargos públicos no acatan lo que dicen sus asambleas y militancia, IU tiene que actuar". La expulsión por tres años del actual portavoz abre una nueva etapa en IU de Valdés, que no tendrá representación en el Ayuntamiento. "A partir de ahora nos volcaremos, como siempre hemos hecho, en Valdés. Haremos oposición desde la calle y pelearemos por nuestro proyecto político", destaca Suárez.



IU logró por primera vez representación en el Ayuntamiento de Valdés en las elecciones de 2011 (389 votos y el 5,14 por ciento del total). En 2015, mantuvo el concejal (584 votos y 9,52 por ciento del total).