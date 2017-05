Piden un nuevo centro de salud en Boal ante el difícil acceso que tiene el actual

La fuerte pendiente que da acceso al centro de salud de Boal supone un reto para los usuarios de mayor edad o con problemas de movilidad que acuden al médico. Por esta razón el colectivo "Manos limpias" promueve un cambio de emplazamiento del consultorio a un lugar con un acceso peatonal más cómodo.



La demanda la realiza, en representación del colectivo, el vecino Javier Evaristo Sánchez, convencido de que se trata de una "necesidad", y de que facilitaría mucho la vida a los vecinos.



Sánchez, que subraya que su petición no tiene "ideología ni tintes políticos", considera que la Consejería de Sanidad debería atender esta reclamación, y aduce que existen lugares en la villa más adecuados para este equipamiento. "Ahora los vecinos tienen que subir una fuerte pendiente para llegar al consultorio, y no todos pueden", dice Sánchez.



El alcalde de Boal, José Antonio Barrientos, se muestra a favor de una propuesta "que mejoraría, sin duda, los servicios del concejo", pero que se ha visto relegada en favor de "otras prioridades". No obstante, asegura que el gobierno trabaja en ello.