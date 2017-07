"La situación es cada vez peor", sostiene el colectivo naviego "Salvemos La Poza"

"La gente se está cansando de promesas y proyectos, y de ver que la situación es cada vez peor", indica el colectivo vecinal "Salvemos La Poza", creado para reinvidicar una actuación que devuelva a su esplendor este espacio natural ubicado en el enclave naviego de Veiga de Arenas. En julio de 2015 organizaron la primera concentración pública para urgir una intervención y, ante la falta de avances sobre el terreno, han decidido organizar este sábado una segunda concentración vecinal para reclamar a los responsables políticos "una solución que no vemos".

"Hace dos años reivindicamos una actuación para La Poza. Llevamos dos años de promesas y no se hace nada. La Poza está completamente aislada de la ría, no hay comunicación de agua y se está pudriendo", precisa este colectivo, que cuenta en su perfil de la red social Facebook con más de 1.300 seguidores.

A principios de junio, el gobierno naviego anunció los planes de la Demarcación de Costas para iniciar a lo largo de dicho mes los trabajos de recuperación de La Poza. Esta obra, muy demandada, fue adjudicada a la empresa pública Tragsa y plantea una inversión de 350.000 euros para crear un flujo de agua constante entre la laguna salina y la desembocadura de la ría de Navia. "Como nos dijeron que en junio empezarían las obras dimos de plazo ese mes para que cumplieran la última promesa", añade "Salvemos La Poza".

"Estamos peor que hace dos años porque no se ha hecho nada, nos han tenido entretenidos con un proyecto que no empieza y ni siquiera han respondido a las alegaciones presentadas", indica el colectivo, que teme que se ha haya perdido otro año más sin actuar. En este sentido, hace hincapié en que la obra prevista "no se realiza en una semana" y, por tanto, consideran que se está desaprovechando la mejor época del año para actuar en este espacio tan sensible.

El colectivo lamenta el estado general en el que se encuentra la zona de Veiga de Arenas, muy querida por los naviegos. No en vano, a los problemas de La Poza hay que sumar el estado del pinar, muchos de cuyos árboles están secándose por efecto de los temporales de mar que inundaron la zona el pasado invierno, elevando la salinidad del terreno.