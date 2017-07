Valdés reclamará responsabilidades al redactor del proyecto del Cine Goya

Agotar la vía legal, presentando recurso de casación ante el Tribunal Supremo; luchar porque la demolición afecte a la mínima parte del edificio posible y pedir responsabilidades al redactor del proyecto. Es la hoja de ruta que "con toda seguridad" tomará el Ayuntamiento de Valdés después de la sentencia, conocida en la jornada del lunes, por la que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) desestimó su pretensión de mantener el inmueble como está. La Justicia ha determinado que debe volver a adaptarse a la normativa vigente, mediante demolición.

El regidor valdesano, Simón Guardado (PSOE), mantuvo en la mañana de ayer una reunión con los servicios jurídicos que asesoran al Ayuntamiento. A la salida del encuentro, manifestó que "seguramente" se presente ese recurso ante el Tribunal Supremo para agotar la vía legal: "Aunque aún nos queda hasta el 22 de septiembre para analizar con detenimiento la situación".

Llegar hasta el final permitiría, a entender del regidor, "poder pedir responsabilidades, reclamar daños y perjuicios a las partes que consideremos que de alguna manera son redactores del proyecto y que han dañado los intereses del Ayuntamiento". Una operación que se realizará "en el momento oportuno".

El primer edil valdesano recuerda en este punto que las modificaciones del planeamiento llevadas a cabo por el Consistorio se ajustan a la norma, y que "es el propio proyecto y las modificaciones del mismo los que quedan en entredicho". Así las cosas, Guardado asegura que se luchará "por la menor demolición posible", que podría afectar a unos metros en la planta superior.

Desde la oposición, el portavoz de los no adscritos, José Modesto Vallejo, ha pedido que Simón Guardado "no siga ni un minuto más en la Alcaldía", ya que tiene tras de sí "un rosario de sentencias judiciales condenatorias", aludiendo, además de al cine Goya, a la obra de la Peña, la Curtidora o la senda del Zurraco, entre otras. El portavoz del PP, Carlos Adaucto Iglesias, presentó su queja por la falta de información del equipo de gobierno: "Hace ocho meses que solicité cuánto había pagado este gobierno en indemnizaciones, un dato que parece que no quieren que salga a la luz", afirma el portavoz.