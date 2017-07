Critican que se ponga sueldo la sustituta del alcalde de Castropol

T. C.

Teresa Dorado. T. C.

El Pleno del Ayuntamiento de Castropol debatirá esta noche la asignación económica para la alcaldesa en funciones, Teresa Dorado, que sustituye al regidor José Ángel Pérez desde finales de junio y durante el tiempo "indefinido" que dure su baja médica. Esta propuesta ha molestado al PP, principal grupo de la oposición, que considera "innecesario" la designación de un sueldo por realizar el trabajo en funciones. IU tampoco ve con buenos ojos la decisión y cree que hay otros asuntos más prioritarios.

"No creímos nunca que la primera medida de la Alcaldesa en funciones fuera a ser ponerse a sí misma un salario y, aunque tampoco nos sorprende, esperábamos que sus compañeros socialistas hubiesen impedido este despropósito", precisa el portavoz popular, Álvaro Queipo. Indica además que "a la política no viene uno a enriquecerse", y se pregunta si no puede Dorado cubrir el expediente durante las semanas de ausencia del regidor, al que su grupo desea una "rápida recuperación".

Dorado se mostró ayer disgustada por la reacción de los populares y por el hecho de que hayan sacado a la luz pública este asunto antes del debate en el Pleno. De hecho, la Alcaldesa en funciones no lleva cerrada la propuesta económica y quería plantearlo en la sesión plenaria para conocer el parecer del resto de grupos. "Aunque voy a hacer el cien por cien del trabajo no me voy a poner el cien por cien del sueldo del alcalde y pensaba discutir en el Pleno el porcentaje de la asignación", precisa.

Explica que lleva seis años en el consistorio sin sueldo alguno y que en muchas ocasiones ha sustituido al regidor sin reclamar una asignación más que las dietas correspondientes. "Creo que está claro que no vengo a enriquecerme ni estoy aquí por dinero; llevo dedicadas muchas horas al Ayuntamiento sin cobrar nada. En este caso hablamos de una baja muy larga y yo tengo un trabajo y vivo de él, pero esta situación me va a obligar a dejar parte de mi trabajo. Por eso creo que es lógico y justo que si voy a dedicar bastante tiempo a la Alcaldía cobre un sueldo", defiende la concejala.

El PP ya ha adelantado que no apoyará la medida. Por su parte, el portavoz de IU, Juan José Menéndez, dice que aún no tiene decidido su voto, aunque a priori tampoco está de acuerdo con la asignación salarial. "Son varios concejales; si ella no puede, que se repartan las funciones y que trabajen. Hay cosas más importantes para tratar en el Pleno", señala Menéndez.