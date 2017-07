Villabona, cinco casas contra viento y marea

Villabona es un pueblo de cinco casas y una veintena de habitantes que siempre se dedicó a la ganadería y que aún hoy en día mantiene en activo las cinco explotaciones pertenecientes a cada una de las casas. No obstante, por lo que es conocida esta localidad de la parroquia de Nieres es por sus tesoros escondidos.

En 1935 un vecino, participando en una sextaferia para arreglar los caminos del pueblo, se encontró con cuatro anillas de oro de casi medio kilo de peso. El descubridor de lo que se creen que son alhajas de época romana fue Ceferino Fernández, de quien su sobrino nieto Victorino Fernández recuerda que se las llevó a casa y las tuvo expuestas en una pared hasta que el Ayuntamiento las reclamó.

Otro tesoro del que hablan los vecinos es el que se supone que se encontró en la zona conocida como Campo de la Ayalguina, entre Villabona y el vecino pueblo de El Faedal. El mismo nombre de la zona ya hace referencia a la historia transmitida de generación en generación, ya que en asturiano una ayalga es un sitio donde se cree que hay objetos valiosos escondidos.

En la actualidad, un lugar emblemático para los vecinos es su fuente que fue construida en 1950 y que ahora está muy descuidada y con la cubierta del lavadero a punto de venirse abajo. Por ello les gustaría que se pudiera restaurar, porque aún existe la costumbre de ir a buscar allí el agua para el consumo.

Además, si de algo presumen en Villabona es de que el pueblo se mantiene tal y como se describía en el siglo XVIII. No obstante, creen que ese logro puede tener fecha de caducidad. "Vivimos de la ganadería de leche, pero desde hace unos diez años no es muy rentable, pasamos de quedarnos con el 50 por ciento de lo que cobrábamos por la producción a no llegar ahora a un 25", explica Fernández.