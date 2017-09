Los padres de Soto de Luiña estudian protestas para pedir más maestros

La Asociación de Padres y Madres (AMPA) del colegio Nuestra Señora de la Humildad de Soto de Luiña, en el concejo de Cudillero, no descarta organizar un calendario de movilizaciones en caso de que el Principado siga sin atender sus demandas.

El colectivo pide más profesores para el centro educativo, uno de los tres del concejo. La presidenta de la AMPA, Carolina Castro, asegura que las concesiones de la Consejería de Educación (que finalmente aportó un profesor más de Primaria) no son suficientes. "Necesitamos un jefe de estudios para que no todo recaiga en la directora y una profesor más de Infantil para que los alumnos no se quedan con sólo dos profesores", señala.

El colegio exigió un cambio en la planificación del Principado en verano, tras conocer los cambios previstos para este curso. El gobierno regional anunció mejoras en el centro educativo, donde los alumnos no pueden beber el agua del grifo por falta de salubridad y amplió los recursos en Primaria.

Pese a ello, la AMPA cree que la Consejería de Educación no tiene en cuenta las necesidades de este centro educativo con casi un centenar de matrículas y que atiende a una de las zonas rurales de Asturias. También considera que el colegio está discriminado si se tiene en cuenta el funcionamiento de otros centros educativos como Oviñana y "Asturamérica" de Cudillero. "Queremos los recursos que nos corresponden", reitera Castro.