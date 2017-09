Los emigrantes regresan a casa

Con la emoción a flor de piel llegó a Tineo Enrique Fernández, el único tinetense de la comitiva de 12 emigrantes asturianos que están participando en la edición actual del programa "Añoranza". Se fue a Argentina con tan solo un año y hasta ahora, con 66, no había tenido oportunidad de regresar, aunque sí se lo había planteado alguna vez.

"Mi madre falleció cuando yo nací y mi abuelo decidió llevarme para Buenos Aires, donde estaban el resto de sus hijos. Él murió cuando yo tenía 4 años y me criaron mis tíos, que no hablaban mucho de las cosas de aquí", rememora Fernández. No obstante, en su mente siempre estuvo la idea de regresar y en su juventud se lo planteó, aunque no salió adelante.

Nació en Soto de la Barca y aunque no tiene recuerdos de su pueblo, ayer pudo visitarlo, embargado por la emoción. Asegura que siempre que le hablan de Asturias "se me pone la piel de gallina porque es algo que llevo siempre en el corazón".

Después de este viaje, que mantendrá a los participantes en el programa visitando buena parte del territorio de la región hasta el 5 de octubre, Fernández se plantea organizar otro para el año que viene que le permita recorrer toda Asturias.

San Martín del Rey Aurelio, Gijón, Cabranes, Cangas de Onís, Soto del Barco o Valdés, serán otras de las paradas que se realicen en este viaje, en el que se intenta visitar los municipios de los que son oriundos los emigrantes. En esta ocasión, buena parte de los visitantes son de origen valdesano. Es el caso de María Nieves García y Ceferino García, que emigraron muy jóvenes a Argentina, con 18 y 14 años, respectivamente, aunque ellos sí han tenido oportunidad de regresar en alguna ocasión, puesto que aún mantienen familia aquí. "Si en 70 años no hubiera podido volver sería demasiado para mí", confesó Ceferino García.

El alcalde de Tineo, José Ramón Feito, los recibió en el salón de plenos del Ayuntamiento, y destacó la importante aportación de los emigrantes en los pueblos, a los que muchos enviaron dinero para sus familias e, incluso, para construir edificios públicos, como escuelas, y puso el ejemplo del pueblo de Casares.