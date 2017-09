El PP cangués, contra el poco respaldo a la Fiesta de la Vendimia

El PP cangués lamenta que en el acto de presentación en Oviedo de la Fiesta de la Vendimia de Cangas del Narcea, declarada de interés turístico regional, no haya habido representación "ni del gobierno asturiano ni haya estado el Alcalde cangués". Incluso los populares aseguran que en la cita "había representantes de casi todas las fuerzas políticas regionales y locales, pero la cita no fue tomada en consideración por ningún diputado del PSOE". Estas ausencias para el PP cangués suponen "un gran borrón". No obstante, el PP quiso resaltar "la implicación de los agentes encargados de organizar la fiesta que promocionan no solo la tierra de Cangas del Narcea, sino también la de Asturias", concluyeron, informa D. Á.