La propuesta de moción de censura del PCPE en Degaña no llega al Pleno

En el pleno de Degaña celebrado ayer no se llegó a debatir la propuesta de moción de censura presentada por el PCPE porque no cumplía con la formalidad necesaria para ser incluida en el orden del día de la sesión. No obstante el portavoz del grupo, Saúl Fernández, aprovechó el apartado de ruegos y preguntas para presentar su planteamiento.

"Con esta propuesta queríamos aprovechar para que surgiera el debate en el Ayuntamiento sobre los problemas que hay, con el objetivo de que se solucionen ya, de que se profesionalice el trabajo que se realiza y de que se saque adelante", explicó Saúl Fernández.

Ahora los concejales del PCPE están a la espera de que el resto de grupos manifiesten su postura con respecto a la proposición. "Que cada uno tenga sus debates internos y vamos a ver si algún partido se anima a echar la moción adelante", señaló Fernández.

El alcalde, José María Álvarez (PSOE), preguntado por su situación tras la ruptura del equipo de gobierno, que componía junto a dos concejalas del PSOE,Cristina Collar y Araceli Soárez, aseguró que se está planteando dejar el partido. "No tiene sentido seguir como hasta ahora, con dos concejales del PSOE con los que no tengo trato", explicó el regidor, que puso sobre la mesa ante el resto de grupos la posibilidad de dejar el PSOE y convertirse en no adscrito "para poder formar gobierno con otros grupos". Como última opción, el Alcalde también planteó que está valorando si presentar su dimisión.

En el pleno también se dio cuenta de la dimisión de Cristina Collar, que será sustituida por Víctor Amigo, presidente de la gestora de la agrupación en el municipio. Una incorporación con la que el Alcalde no confía en que las relaciones con los componenetes de su propio partido mejoren. "No me planteo hacerle delagación de servicio ni convertirlo en vicealcalde porque dentro de la agrupación hemos tenido problemas que son insalvables para mí", aseguró el primer edil de Degaña.

En el pleno también se aprobaron mociones para pedir la defensa de los trabajadores municipales con la redacción de un convenio, la mejora de los depósitos de agua de las localidades del concejo, especialmente la de Cerredo, y la petición de una ordenanza que regule la limpieza de las fincas del casco urbano.