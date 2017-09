Valdés se une para que el científico Severo Ochoa dé nombre al aeropuerto

Los políticos con representación en el Ayuntamiento de Valdés se han unido para solicitar al Ministerio de Fomento que cambie el nombre del aeropuerto de Asturias e incluya en su denominación "Severo Ochoa".

PSOE, PP, URAS, IU y los concejales no adscritos votaron a favor de una moción consensuada por todos los grupos y que pide que se reconozca de esta forma al bioquímico nacido en Luarca, emigrado a Estados Unidos y que fue Premio Nobel de Medicina en 1959.

La petición que se trató en el último pleno de Valdés se hace eco de una propuesta de la Federación General de Asociaciones de Asturias (FEGEA) presentada en agosto y que implica a varios colectivos regionales, entre ellos la Federación de Empresarios de Valdés. Se formula este año, cuando están punto de celebrarse los 25 años de la muerte del Nobel.

Los grupos políticos de Valdés creen que es "imprescindible un reconocimiento que vincule internacionalmente la figura del Premio Nobel al Principado y que represente al mismo tiempo el carácter de los asturianos emigrantes que, superando barreras de idioma y fronteras, regresaron a Asturias para dejar su legado e su país natal".

Valdés cuenta en la actualidad con una exposición permanente sobre la vida y obra de Severo Ochoa; el instituto de enseñanza secundaria lleva el nombre del bioquímico y de su esposa; y el Ayuntamiento otorga cada año las becas "Severo Ochoa" a los alumnos que terminan sus estudios y tienen mejores expedientes.

Durante la sesión plenaria, también se acordó bonificar la licencia de obra del futuro juzgado de Luarca en un 70 por ciento. Esta obra, que ejecutará el Principado, tiene un coste de 1,3 millones de euros y está en fase de tramitación al quedar vacío el concurso de adjudicación. Sólo los concejales no adscritos no apoyaron la propuesta porque no están de acuerdo con la ubicación de la futura sede judicial, que se levantará en el entorno escolar de Villar de Luarca. El portavoz, José Modesto Vallejo, cree que esta ubicación no garantiza la seguridad de los alumnos del instituto y de los colegios Ramón Muñoz y José García Fernández. En el pleno también se aprobó una moción sobre la defensa de las pensiones públicas presentada por PSOE e IU y que apoya las movilizaciones de los sindicatos Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores.