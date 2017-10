Cangas tendrá un geriátrico de sólo sesenta plazas sin centro de día, dice el Principado

La consejera de Servicios y Derechos Sociales del Principado de Asturias, Pilar Varela, desveló ayer en la Comisión de Sanidad que la futura residencia de mayores de Cangas del Narcea tendrá entre 50 y 60 plazas, no incluirá centro de día y se levantará en una parcela de La Cortina.

La titular del departamento destacó que el proyecto está "en tramitación" y que el Principado se encuentra a la espera de que el Ayuntamiento resuelva los problemas que existen con la parcela donde se prevé levantar.

Cangas del Narcea espera por una obra desde hace casi una década, según denunció el diputado el PP por el Occidente, Matías Rodríguez Feito, quien formuló la pregunta sobre este centro para mayores a la Consejera.

Primero, se proyectó una residencia de 115 plazas geriátricas y 30 de centro de día en El Reguerón. Las obras llegaron a iniciarse, pero el Principado, según Valera, rescindió el contrato porque el desarrollo del proyecto afectaba a propiedades particulares.

La Consejera añadió que el objetivo del Principado es "impulsar" la nueva residencia en 2018, pero destacó que su departamento "no construye centros en el aire, sino en parcelas que nos cede el Ayuntamiento".

El alcalde cangués, José Víctor Rodríguez (PSOE), destacó que fue el gobierno socialista el que "sacó del cajón" este proyecto. "El PP, durante su gobierno, no hizo nada; esa es su responsabilidad en ese asunto", indicó. El ejecutivo local propuso hacer la residencia en un solar de La Cortina, pero, para poder desarrollar urbanísticamente esta zona, es necesario levantar al menos 50 plazas de aparcamiento más. "Ahora esperamos por una contestación de Patrimonio, que es lo que toca", señaló Rodríguez. Precisamente, este trámite es el que justifica el retraso. "Es una obra imprescindible para Cangas y a la que no hemos renunciado", dijo. El Principado reservó una partida en los presupuestos de 2017 para este proyecto, pero al no disponer del terreno necesario, no puede invertir la cuantía.

El diputado del PP Matías Rodríguez Feito dijo que la Consejería de Servicios Sociales "margina al Suroccidente" y añadió que si el geriátrico se construye en la Cortina, Cangas del Narcea "se quedará sin nuevo centro de salud. Esto es una vergüenza", señaló y criticó al Principado por no tener en cuenta las necesidades de los vecinos cangueses y por premiar otros proyectos similares para otras zonas de Asturias, no para el Occidente.