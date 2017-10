Costas inicia las obras para restaurar la circulación del agua en la Poza de Navia

La primera excavadora llegó ayer a Veiga de Arenas, iniciando la apertura de una pista de acceso al dique sobre el que se trabajará en las próximas semanas. Es el esperado inicio de las obras de recuperación de la Poza de Navia, anunciado para este año, y ejecutado por el Gobierno central a través de la Demarcación de Costas. "Hoy es un día feliz para mí, como alcalde, y para todo el equipo de gobierno y la Corporación, porque se ponen todos los medios para recuperar este espacio tan querido por todos", señaló el regidor, Ignacio García Palacios, ante el inminente comienzo de los trabajos, que se prolongarán durante cuatro meses.

Las obras corresponden al proyecto elaborado por la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales del Principado de Asturias, a partir de un estudio de la zona realizado por el Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (INDUROT) de la Universidad de Oviedo. El objetivo es frenar la degradación de este espacio natural, de gran valor y muy querido por los vecinos.

La actuación, a la que se destinan 591.476,29 euros, consiste en la apertura de vías de acceso al dique que separa la Poza de la ría de Navia, el sellado de la parte inferior del muro, para evitar que se filtre el agua, y la apertura de un paso de unos 29 metros por el que circulará la marea. "Con ello se pretende fomentar la dinámica fluvio-marina a más largo plazo, favoreciendo la influencia mareal en el interior de La Poza para recuperar el ambiente salobre que caracterizó la ensenada desde su origen artificial en la década de los años treinta del siglo pasado", reza el documento.

Ignacio García Palacios no ocultó ayer su "satisfacción" por la puesta en marcha de esta actuación, aunque remarcó que su deseo era que los trabajos hubiesen comenzado meses antes. "Los trámites han tenido un procedimiento desgraciadamente largo, y ha sido imposible comenzar antes del verano. El lado positivo es que no habrá molestias en temporada alta en las inmediaciones de la playa", apuntó el Alcalde.

El regidor también quiso dejar claro que, al tratarse de un espacio creado artificialmente, "no es posible dar con una solución que sea definitiva", por lo que estos trabajos necesitarán de una labor de mantenimiento cuando sea preciso. "Puede que cada cuatro o seis meses, o cada año. No lo sabemos. Pero será necesario seguir trabajando para que la arena no colmate la Poza", apuntó el primer edil naviego, que negó, como criticaron algunos vecinos, que esta solución vaya a afectar a la zona donde se asientan los bares de la playa: "En el coeficiente más alto, la marea no llegará a ese punto", aseguró.

Esta inversión se suma a la realizada por la Demarcación de Costas, este mismo año, en la zona inmediatamente al sur del paseo marítimo. Allí se invirtieron 200.000 euros para reponer la escollera dañada durante los temporales del invierno. "Debemos agradecer a la Administración que haya respondido a las demandas del Ayuntamiento y de los propios vecinos, que han jugado un papel importante, para lograr esta conservación del espacio", remató el regidor.