Reclaman a Tapia un informe para reponer un implante auditivo infantil

El vecino de Tapia Alberto Vega denuncia la "desidia" con la que actúa el Ayuntamiento local, dada la tardanza con la que se está llevando el procedimiento para reponer el implante que su hija, sorda de nacimiento, necesita para desarrollar su actividad diaria con normalidad. Vega, que ha llevado el tema ante la Guardia Civil, pide que se agilicen los trámites para que el seguro de la ludoteca municipal, donde fue dañado el dispositivo, pueda abonar la reparación del mismo, y de esta manera poner fin a una situación que ya se dilata mes y medio.

El problema comenzó a finales de agosto cuando, a causa de un accidente en la ludoteca, el dispositivo sufrió importantes daños. "Llevamos a la niña al centro audiológico, en Oviedo. Allí nos dijeron que la reparación, tanto del cable como del procesador, supone más de setecientos euros. Presentamos toda la documentación correctamente, con los informes, los testimonios... antes de que acabase agosto. Y seguimos esperando por una respuesta, no sabemos nada", afirma Alberto Vega.

Este vecino apunta que, desde entonces, su hija oye a través de un pequeño apaño en el dispositivo, pero que es precisa esa reparación "cuanto antes", y que "lo único que debe hacer el Ayuntamiento es dar parte al seguro". Lamenta Vega que "no se haya hecho absolutamente nada", y reclama comprensión por parte de los representantes políticos para un caso que "afecta a una niña, no a una farola o un coche; yo creo que no es justo lo que está pasando", añade.

Alberto Vega también pide que se refuerce la plantilla en la ludoteca durante las fechas de más afluencia de usuarios, para evitar, en la medida de lo posible, otros accidentes como éste.

El alcalde de Tapia, Enrique Fernández, asegura que en este caso "se están siguiendo los procedimientos administrativos marcados por la ley con total normalidad".