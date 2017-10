Joaquín Alonso: "Me encanta el vino y vuestro blanco es espectacular"

"Me encanta el vino y vuestro blanco es espectacular, no tiene nada que envidiar al de otros sitios", aseguró Joaquín Alonso, histórico capitán del Sporting, tras recoger el galardón de la Junta Local de Hostelería, la "Cepa de oro". Un acto que sirvió para dar por inaugurada de forma oficial la XVI Fiesta de la Vendimia, aunque ayer la villa de Cangas del Narcea ya vivió un día sumergida en la fiesta.

El galardonado, ahora seleccionador de la Selección Española de Fútbol Playa, no dudó en comprometerse a ser un buen embajador del vino cangués. "Con este galardón que me otorgáis me siento orgulloso de poder representaros como embajador del vino", subrayó. Y aseguró que hará todo lo que pueda "para que podáis seguir creciendo".

Joaquín Alonso compartió protagonismo con Enrique Avello, viticultor de la zona, al que los hosteleros reconocieron con el "Racimo de plata" por su trayectoria en sus viñedos de Corias. "Siempre me gustó la viña, aunque es un trabajo duro y costoso, pero me gustaba ver las cepas centenarias cargadas de uvas", rememoró. Aunque, ahora, por problemas de salud, lleva dos años sin poder trabajar en el viñedo, sigue visitándolo y anima a los que están trabajando en ello a mantener la tradición.

El patio del Ayuntamiento acogió el evento, al que acudieron decenas de personas. El alcalde cangués, José Víctor Rodríguez, fue el encargado de cerrar el acto y aprovechó para reclamar más apoyo de las administraciones para que el vino de Cangas pueda seguir creciendo. "Tenemos ayudas Leader para aumentar viñedo y se han plantado cepas madre en Cangas para poder servir a nuevos viticultores, pero necesitamos más apoyo y dotación para que la Denominación de Origen Protegida pueda seguir creciendo año a año". Rodríguez tuvo un recuerdo para el anterior presidente de la DOP, Juan Manuel Redondo, fallecido en el mes de marzo, que provocó una sonora ovación en el patio del Ayuntamiento. También será homenajeado mañana por la DOP.